الأمين العام للأمم المتحدة يحث على الاحتفاء بإصرار الشباب وإبداعهم

2025-08-12 11:13:25
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 12 - 8 (كونا) -- حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الثلاثاء على الاحتفاء بإصرار الشباب في كل مكان وبإبداعهم وريادتهم داعيا إلى دعم الحلول التي يقودونها لبناء عالم أكثر عدلا واستدامة انطلاقا من المجتمعات المحلية وحتى المستوى العالمي.
جاء ذلك في رسالة غوتيريش بمناسبة اليوم الدولي للشباب الذي يأتي هذا العام تحت شعار "عمل الشباب على الصعيد المحلي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وما بعدها".
وقال غوتيريش إن موضوع هذا العام يذكرنا بأن التقدم العالمي يبدأ في المجتمعات المحلية لافتا إلى أن فئة الشباب هي التي تتصدر المسيرة في كل ركن من أركان العالم.
وأضاف أن الشباب "هم الذين يديرون عجلة التنمية المستدامة ويبنون مجتمعات أكثر شمولا ويصنعون السلام والشباب مبتكرون ذوو جراءة ومنظمون ذوو صلابة وشركاء أساسيون في تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وأعلن الأمين العام بالتزامن مع اليوم الدولي للشباب تعيين الدفعة الثالثة من فريقه الاستشاري الشبابي المعني بتغير المناخ التي تضم 14 عضوا استجابة للاتجاه العالمي المقلق المتمثل في تقلص المجال المدني والقيود المفروضة على التمويل.
ويقدم الفريق للأمين العام مشورة عملية تركز على النتائج ووجهات نظر متنوعة للشباب وتوصيات ملموسة لدعم عمل الأمم المتحدة الرامي إلى تسريع العمل العالمي لمعالجة أزمة المناخ. (النهاية)

