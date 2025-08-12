الأمين العام للأمم المتحدة يحث على الاحتفاء بإصرار الشباب وإبداعهم

403
الأمين العام للأمم المتحدة يحث على الاحتفاء بإصرار الشباب وإبداعهم
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 12 - 8 (كونا) -- حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الثلاثاء على الاحتفاء بإصرار الشباب في كل مكان وبإبداعهم وريادتهم داعيا إلى دعم الحلول التي يقودونها لبناء عالم أكثر عدلا واستدامة انطلاقا من المجتمعات المحلية وحتى المستوى العالمي.
جاء ذلك في رسالة غوتيريش بمناسبة اليوم الدولي للشباب الذي يأتي هذا العام تحت شعار "عمل الشباب على الصعيد المحلي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وما بعدها".
وقال غوتيريش إن موضوع هذا العام يذكرنا بأن التقدم العالمي يبدأ في المجتمعات المحلية لافتا إلى أن فئة الشباب هي التي تتصدر المسيرة في كل ركن من أركان العالم.
وأضاف أن الشباب "هم الذين يديرون عجلة التنمية المستدامة ويبنون مجتمعات أكثر شمولا ويصنعون السلام والشباب مبتكرون ذوو جراءة ومنظمون ذوو صلابة وشركاء أساسيون في تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وأعلن الأمين العام بالتزامن مع اليوم الدولي للشباب تعيين الدفعة الثالثة من فريقه الاستشاري الشبابي المعني بتغير المناخ التي تضم 14 عضوا استجابة للاتجاه العالمي المقلق المتمثل في تقلص المجال المدني والقيود المفروضة على التمويل.
ويقدم الفريق للأمين العام مشورة عملية تركز على النتائج ووجهات نظر متنوعة للشباب وتوصيات ملموسة لدعم عمل الأمم المتحدة الرامي إلى تسريع العمل العالمي لمعالجة أزمة المناخ. (النهاية)
ع س ت / ه س ص
