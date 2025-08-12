  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
انطلاق أسبوع الملاكمة في الرياض استعدادا لنزال قمة الوزن الثقيل بين ايتاوما و وايت

2025-08-12 11:13:24
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 12 - 8 (كونا) -- انطلقت فعاليات (أسبوع الملاكمة) بالعاصمة الرياض اليوم الثلاثاء باستقبال جماهيري وإعلامي كبير للملاكم البريطاني الشاب موسيس إيتاوما والمخضرم ديليان وايت.
ويأتي ذلك استعدادا لخوض نزال قمة الوزن الثقيل المقرر إقامته السبت المقبل في صالة (anb أرينا).
ويخوض إيتاوما الذي يمتلك سجلا خاليا من الهزائم في 20 نزالا منها 10 بالضربة القاضية اختبارا حقيقيا أمام وايت صاحب الخبرة الكبيرة والسجل الاحترافي البالغ 31 فوزا (21 منها بالضربة القاضية) مقابل ثلاث هزائم والذي يسعى للعودة إلى الساحة الدولية بعد غياب عدة أشهر بسبب إصابة في اليد.
وتتواصل فعاليات الأسبوع غدا مع التدريبات المفتوحة التي تتيح للجمهور والإعلام مشاهدة الملاكمين على الحلبة عن قرب تمهيدا لليلة النزال التي ستشهد أيضا عددا من المواجهات العالمية البارزة من بينها نزال البريطاني نيك بول مع الأسترالي سام غودمان في وزن الريشة الخفيف ومواجهة بطل رابطة الملاكمة العالمية (WBA) في وزن الريشة الأمريكي راي فورد مع البورتوريكي أبراهام نوفا.
كما سيتقابل في وزن الثقيل الكرواتي فيليب هيرغوفيتش مع البريطاني ديفيد أديلي فيما سيواجه الياباني هاياتو تسوتسومي البريطاني قيس أشفق في مواجهة تجمع بين السرعة الآسيوية والخبرة البريطانية.
ويقام هذا الحدث الكبير ضمن منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية التي تستضيفها الرياض من السابع من يوليو حتى ال24 أغسطس المقبل وتشمل 25 بطولة على مدى سبعة أسابيع وبجوائز مالية تصل إلى 70 مليون دولار وبمشاركة أكثر من 2000 لاعب من مختلف دول العالم.(النهاية)

