انطلاق أسبوع الملاكمة في الرياض استعدادا لنزال قمة الوزن الثقيل بين ايتاوما و وايت

انطلاق أسبوع الملاكمة في الرياض استعدادا لنزال قمة الوزن الثقيل بين ايتاوما و وايت
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 12 - 8 (كونا) -- انطلقت فعاليات (أسبوع الملاكمة) بالعاصمة الرياض اليوم الثلاثاء باستقبال جماهيري وإعلامي كبير للملاكم البريطاني الشاب موسيس إيتاوما والمخضرم ديليان وايت.
ويأتي ذلك استعدادا لخوض نزال قمة الوزن الثقيل المقرر إقامته السبت المقبل في صالة (anb أرينا).
ويخوض إيتاوما الذي يمتلك سجلا خاليا من الهزائم في 20 نزالا منها 10 بالضربة القاضية اختبارا حقيقيا أمام وايت صاحب الخبرة الكبيرة والسجل الاحترافي البالغ 31 فوزا (21 منها بالضربة القاضية) مقابل ثلاث هزائم والذي يسعى للعودة إلى الساحة الدولية بعد غياب عدة أشهر بسبب إصابة في اليد.
وتتواصل فعاليات الأسبوع غدا مع التدريبات المفتوحة التي تتيح للجمهور والإعلام مشاهدة الملاكمين على الحلبة عن قرب تمهيدا لليلة النزال التي ستشهد أيضا عددا من المواجهات العالمية البارزة من بينها نزال البريطاني نيك بول مع الأسترالي سام غودمان في وزن الريشة الخفيف ومواجهة بطل رابطة الملاكمة العالمية (WBA) في وزن الريشة الأمريكي راي فورد مع البورتوريكي أبراهام نوفا.
كما سيتقابل في وزن الثقيل الكرواتي فيليب هيرغوفيتش مع البريطاني ديفيد أديلي فيما سيواجه الياباني هاياتو تسوتسومي البريطاني قيس أشفق في مواجهة تجمع بين السرعة الآسيوية والخبرة البريطانية.
ويقام هذا الحدث الكبير ضمن منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية التي تستضيفها الرياض من السابع من يوليو حتى ال24 أغسطس المقبل وتشمل 25 بطولة على مدى سبعة أسابيع وبجوائز مالية تصل إلى 70 مليون دولار وبمشاركة أكثر من 2000 لاعب من مختلف دول العالم.(النهاية)
ع ش / س ع م
