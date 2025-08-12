الولايات المتحدة تحث الاحتلال الإسرائيلي على التحقيق في استشهاد الصحفيين الخمسة في غزة

403
الولايات المتحدة تحث الاحتلال الإسرائيلي على التحقيق في استشهاد الصحفيين الخمسة في غزة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 12 - 8 (كونا) -- حثت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء الاحتلال الإسرائيلي على فتح تحقيق في الاغتيال الجماعي الذي اقترفه بحق خمسة من الصحفيين في قطاع غزة.
وشددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس للصحفيين بمقر الوزارة على ضرورة التحقيق في هذا الاعتداء الذي طال خمسة من الصحفيين العاملين في قناة الجزيرة الإخبارية وأدى لاستشهادهم.
وتابعت أن "التزام الرئيس دونالد ترامب بإنهاء الحرب سيكون بمثابة هدية عظيمة للعالم أجمع".
كان خمسة صحفيين قد استشهدوا أول من أمس الأحد في قصف شنه الاحتلال الإسرائيلي على خيمة لهم في مدينة غزة ليرتفع بذلك عدد الصحفيين الشهداء منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 237 صحفيا.
وقال المكتب الإعلامي لسلطات غزة في بيان إن الشهداء هم مراسلو قناة الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع والمصوران الصحفيان إبراهيم ظاهر ومؤمن عليوة ومساعد مصور صحفي محمد نوفل الذين استشهدوا جميعا في قصف الاحتلال على خيمتهم. (النهاية) ع س ج / م ع ح ع
