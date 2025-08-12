  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الولايات المتحدة تحث الاحتلال الإسرائيلي على التحقيق في استشهاد الصحفيين الخمسة في غزة

2025-08-12 11:13:24
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 12 - 8 (كونا) -- حثت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء الاحتلال الإسرائيلي على فتح تحقيق في الاغتيال الجماعي الذي اقترفه بحق خمسة من الصحفيين في قطاع غزة.
وشددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس للصحفيين بمقر الوزارة على ضرورة التحقيق في هذا الاعتداء الذي طال خمسة من الصحفيين العاملين في قناة الجزيرة الإخبارية وأدى لاستشهادهم.
وتابعت أن "التزام الرئيس دونالد ترامب بإنهاء الحرب سيكون بمثابة هدية عظيمة للعالم أجمع".
كان خمسة صحفيين قد استشهدوا أول من أمس الأحد في قصف شنه الاحتلال الإسرائيلي على خيمة لهم في مدينة غزة ليرتفع بذلك عدد الصحفيين الشهداء منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 237 صحفيا.
وقال المكتب الإعلامي لسلطات غزة في بيان إن الشهداء هم مراسلو قناة الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع والمصوران الصحفيان إبراهيم ظاهر ومؤمن عليوة ومساعد مصور صحفي محمد نوفل الذين استشهدوا جميعا في قصف الاحتلال على خيمتهم. (النهاية) ع س ج / م ع ح ع

