مجموعة عمل مشتركة لتعزيز وقف النار في السويداء

MENAFN - Al-Bayan) عقد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ونظيره السوري أسعد الشيباني، والمبعوث الأمريكي الخاص توم برّاك، اجتماعاً في عمان أمس، لبحث ((تعزيز وقف إطلاق النار)) في محافظة السويداء السورية التي شهدت أخيراً مواجهات مسلحة دامية على خلفية طائفية.

وقال بيان للخارجية السورية إنه ((تمّ الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل سورية-أردنية-أمريكية لدعم جهود الحكومة السورية في تعزيز وقف إطلاق النار في محافظة السويداء، والعمل على إيجاد حل شامل للأزمة)).

وقالت الخارجية الأردنية في بيان إن المجتمعين أكدوا على أن ((محافظة السويداء بكل مجتمعاتها المحلية جزء أصيل من الجمهورية العربية السورية، محمية ومحفوظة حقوق أبنائها في مسيرة إعادة بناء سوريا الجديدة نحو مستقبل منجز آمن لكل مواطني الدولة السورية، وبما يضمن تمثيلهم وإشراكهم في بناء مستقبل سوريا)).

وأضاف البيان أن المجتمعين رحّبوا بخطوات الحكومة السورية التي تضمنت ((إجراء التحقيقات الكاملة ومحاسبة كافة مرتكبي الجرائم والانتهاكات)) في السويداء، ((إضافة إلى استعدادها التعاون مع هيئات الأمم المتحدة المعنية وإشراكها بمسار التحقيق))، بالإضافة إلى تعزيز إدخال المساعدات إلى المنطقة، والشروع بمصالحات.

لقاء في دمشق

على جانب آخر، عقد ممثلون عن الإدارة الذاتية الكردية والحكومة السورية لقاء في دمشق، استكمالاً للمفاوضات الدائرة بين الطرفين، وفق ما أفاد مصدر كردي مطلع على المحادثات، في خطوة أعقبت إعلان الحكومة مقاطعة اجتماعات بين الجانبين كانت مقررة في باريس.

وجاء اللقاء بعدما عقدت الإدارة الذاتية الكردية اجتماعاً موسعاً غير مسبوق في مدينة الحسكة، الجمعة، ضمّ للمرة الأولى ممثلين عن الأقليتين الدرزية والعلوية اللتين طالتهما أعمال عنف على خلفية طائفية. وطالب المجتمعون في البيان الختامي بدستور ((يؤسّس لدولة لا مركزية)).

وانتقدت دمشق اللقاء واعتبرته ((تقويضاً لمسار الحوار))، معلنة مقاطعة أي اجتماعات مقررة في باريس التي تقود مع واشنطن جهوداً للوساطة بين الطرفين.

وكان يفترض أن يلتقي الطرفان في باريس منتصف الشهر الحالي، بناء على اتفاق عقده وزيرا خارجية سوريا وفرنسا والمبعوث الأمريكي إلى دمشق، إثر لقاء في باريس أواخر الشهر الماضي، من أجل تنفيذ بنود اتفاق ثنائي وقعه الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، في 10 مارس برعاية أمريكية.

وقال مصدر كردي إن اللقاء ((عقد مساء الاثنين، بطلب من الحكومة السورية)) بين المسؤولة البارزة في الإدارة الذاتية إلهام أحمد، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، موضحاً أن ((النقاشات تركزت على إيجاد صيغة مناسبة للامركزية، دون تحديد جدول زمني)) لتطبيقها.

وهدفت النقاشات، وفق المصدر ذاته، إلى التأكيد على ((استمرار العملية التفاوضية عن طريق لجان سورية سورية وبإشراف دولي)). واتفق الطرفان على أن ((لا مكان للخيار العسكري)).

مقتل جندي

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أمس، نقلاً عن وزارة الدفاع، أن جندياً سورياً قتل في اشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في محافظة حلب بشمال البلاد.

وقالت وزارة الدفاع، أمس، حسبما أفادت الوكالة، إنه يتعين على قوات سوريا الديمقراطية الالتزام بالاتفاق ((والتوقف عن عمليات التسلل والقصف والاستفزاز التي تستهدف عناصر الجيش والأهالي في مدينة حلب وريفها الشرقي، وأن استمرار هذه الأفعال سيؤدي إلى عواقب جديدة)).