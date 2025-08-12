  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
نتنياهو: مرتبط برؤية إسرائيل الكبرى تشمل فلسطين وأجزاء من الأردن ومصر

2025-08-12 08:03:21

خبرني - ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المطلوب بتهم جرائم حرب للمحكمة الجنائية الدولية، قال في مقابلة مع قناة "آي 24" إنه يشعر بأنه في "مهمة تاريخية وروحية"، وأنه "مرتبط بشدة" برؤية إسرائيل الكبرى، التي تشمل مناطق مُقررة لدولة فلسطينية مستقبلية، وربما أيضا مناطق تشكل جزءا من الأردن ومصر.

