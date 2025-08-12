  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الأردن.. توقيفات على خلفية اجتماع غير قانوني لـ "الإخوان"

2025-08-12 08:01:14
(MENAFN- Al-Bayan) أوقفت الأجهزة الأمنية عدداً من الأشخاص الذين كانوا يجتمعون بمنزل أحدهم في مدينة إربد لمناقشة موضوعات تتعلق بجماعة الإخوان المحظورة في المملكة.

ونقل موقع ((سكاي نيوز عربية)) عن مصدر مطلع قوله لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أوقفت الضابطة العدلية الأشخاص، الليلة قبل الماضية، وأحالتهم إلى القضاء لإجراء المقتضى القانوني بعد مشاركتهم في الاجتماع المخالف للقانون، والذي جرت الدعوة إليه بطريقة منظمة، وكان تحت عين ورقابة الأجهزة المعنية.

ورصدت الأجهزة الأمنية منذ حظر الجماعة تحايلاً على قرار الحظر بالاجتماع تحت ذرائع وبأساليب مختلفة، منها عقد اللقاءات والاجتماعات في منازل كوادر منتظمة بعمل الجماعة بصيغة ((مناسبات اجتماعية)).

وكان وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، أعلن في 23 إبريل الماضي، العمل على الإنفاذ الفوري لأحكام القانون على جماعة الإخوان المنحلة، باعتبارها غير مشروعة، وحظر كل أنشطتها، واعتبار أي نشاط لها، أياً كان نوعه، عملاً يُخالف أحكام القانون، ويوجب المساءلة القانونية.

وقررت محكمة التمييز الأردنية (أعلى سلطة قضائية) حلّ الجماعة في 15 يوليو 2020، لعدم تصويب أوضاعها القانونية وفقاً للقوانين الأردنية، واعتبار جماعة الإخوان منحلة حكماً وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية، إذ جاء القرار رداً على الدعوى التي رفعتها الجماعة على دائرة الأراضي والمساحة في طلب إبطال نقل ملكية الأراضي والعقارات للجماعة المنشقة التي صوبت أوضاعها عام 2015.

وكانت السلطات الأردنية كشفت بعد تحقيقات حينها تورط عناصر من الجماعة في نشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار والعبث بالأمن والوحدة الوطنية. وألقت دائرة المخابرات العامة القبض على 16 ضالعاً بتلك المخططات، التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021.

وشملت تلك المخططات تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مجهز للاستخدام، ومشروعاً لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج.

كما أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية، منذ مايو الماضي، عبر لجنة ((حل)) داخلية، إجراءات لملاحقة أي أموال أو ممتلكات تعود للجماعة، عقب انتهاء مهلة الإفصاح التي حددت في منتصف يونيو.

