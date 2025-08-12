منى فؤاد: الإمارات نموذج رائد في نشر الثقافة والتواصل الحضاري

MENAFN - Al-Bayan) أكدت المترجمة والأكاديمية المصرية د. منى فؤاد، عميدة كلية الألسن بجامعة عين شمس سابقاً، الدور الحيوي الذي تلعبه الترجمة في الإمارات في تعزيز الثقافة ونشر المعرفة بين الشعوب العربية والعالم، لافتة إلى أن الإمارات تعد نموذجاً رائداً في نشر الثقافة والتواصل الحضاري.

وركزت فؤاد - التي تشغل حالياً منصب عميد كلية اللغات والترجمة بجامعة الأهرام الكندية في تصريحاتها لـ((البيان))، على الترجمة الأدبية، مؤكدة أن الترجمة الأدبية تؤدي دوراً مميزاً في التعريف بالثقافة الإماراتية وأدبها، كما أنها تؤدي دوراً أساسياً في نقل روح الحضارة وتطورها إلى الخارج، معربة عن تقديرها للجهود التي تبذلها الإمارات في دعم الترجمة الأدبية وتطويرها.

وأوضحت أن الترجمة الأدبية الحديثة تمثل أداة حيوية لتعزيز الهوية الثقافية الإماراتية ودعم المواهب المحلية، معربة عن أملها في استمرار الدعم الحكومي والمؤسساتي للترجمة بكل أشكالها في الإمارات، مؤكدة أن نجاح الإمارات في مجال الترجمة يعكس حرصها على التفاعل مع العالم الخارجي، ونشر ثقافة الحوار والتفاهم.

وأكدت الأكاديمية المصرية أن اهتمام الإمارات الكبير بمجال الترجمة يسهم بشكل مباشر في تعزيز مكانتها كمركز ثقافي عالمي، مشيرة إلى أن الترجمة لا تقتصر على نقل النصوص فحسب، بل تتعداها إلى بناء جسور تواصل بين مختلف الثقافات والحضارات، مما ينعكس إيجاباً على تطور المجتمع الإماراتي وتقدمه.

وأشارت إلى أن الترجمة تمثل حلقة وصل بين الثقافات والحضارات، لافتة إلى أن الترجمة ليست مجرد نقل كلمات، بل هي جسر يبني جسور الفهم والتبادل الثقافي بين الشعوب، موضحة أن الترجمة تسمح لنا بفهم حضارات وشعوب مختلفة، وتعكس التاريخ والثقافة، وهي أداة فعالة لتعزيز التواصل الإنساني.

وأردفت: تزخر الإمارات بالمراكز والمؤسسات التي تطلق مبادرات فاعلة في مجال الترجمة، مثل مشروع ((كلمة)) وبرنامج دبي الدولي للكتابة، ومؤسسة الإمارات للآداب، بالإضافة إلى مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة التي تعد من أبرز الجهات التي تقود هذا التوجه، لما تملكه من إمكانات مادية ورؤية ثقافية واضحة.

ويعوّل المترجمون والقرّاء على هذه المبادرات التي أثبتت جدارتها في تعزيز التبادل الثقافي، ودعم حركة الترجمة من وإلى اللغة العربية، بما يسهم في بناء جسور معرفية بين الإمارات والعالم.