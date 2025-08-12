فيصل السويدي.. شغف بالسفر بحثاً عن حكايات الأساطير

MENAFN - Al-Bayan) الدكتور فيصل السويدي كاتب ورحالة إماراتي يتحدث 5 لغات ولا يكتفي بقراءة الأساطير، بل يسافر بحثاً عنها.

يرى في الجغرافيا حكاية، وفي كل قرية بعيدة فصلاً لم يكتب بعد، وفي كل شخص يلتقيه احتمالاً لبطل رواية قادمة.

يقول الدكتور فيصل السويدي لـ ((البيان)): ((جواز السفر الإماراتي فتح لي أبواب قارات مغلقة للبعض.

نحن في الإمارات نحلم ونحقق، ونسافر لا لنرى فقط، بل لنكتب ونعيش تفاصيل العالم كما لم نعشها من قبل)).

في رحلاته المتواصلة، التي شملت أكثر من 61 دولة في آخر 3 سنوات، لم يكن يسعى خلف الأختام على جواز السفر، بل خلف الحكايات المخبأة بين الجبال، وفي زوايا المقاهي القديمة، وبين سطور التاريخ الشعبي المنسي.

هو كاتب، لا شاعر، لكنه يكتب كما لو كان يرسم مشهداً نابضاً بالحياة؛ فالقارئ في نصوصه لا يكتفي بالقراءة، بل ((يرى ويسمع ويشم))، كما يقول دائماً.

زيارة خوسيه موخيكا

في إحدى رحلاته، قرر السويدي زيارة خوسيه موخيكا رئيس الأوروغواي الأربعين في الفترة من 2010 إلى 2015، ولم يطلب موعداً رسمياً، بل اتبع حدسه.

وقال: ((كنا نعرف أنه يقيم في مزرعته من خلال اطلاعنا على أفلام وثائقية عنه وعن تاريخه، فانطلقنا للبحث عنه. أخبرنا جاره بأنه يشتغل في الزراعة في الصباح ويكون متفرغاً عادة في المساء.

عدنا لاحقاً، فوجدناه بانتظارنا، يستقبلنا بابتسامة عريضة. أهديناه تمراً وبعضاً من كتبي، وكان فرحاً بها. فشعوب أمريكا اللاتينية تقدر الهدايا الثقافية كثيراً، وتحدثنا معه بلغته ((الإسبانية)) التي أجيدها وقال لنا إن اللغة الإسبانية ثرية بالكلمات ذات الأصول العربية)).

ويضيف: ((كان بسيطاً، عفوياً، وشخصاً اجتماعياً.

وقد خرجت من اللقاء بقناعة راسخة بأن العظمة أحياناً تكون في البساطة وأن المظاهر ليست المعيار الحقيقي)).

جسر ثقافي

ويؤكد السويدي أن وصول كتبه إلى مختلف دول العالم تم بمختلف الطرق، ففي الباراغواي لم يكن وصولها عبر قنوات رسمية فقط، بل عبر متابع على وسائل التواصل الاجتماعي نسق مع سفارة الباراغواي في أبوظبي وسهل وصول النسخ، ويقول: ((اليوم، وسائل التواصل أصبحت جسراً ثقافياً حقيقياً، وخصوصاً حين تتقن لغة الآخر.

اللغة تفتح لنا آفاقاً وأبواباً ما كانت مفتوحة قبل)). وعن روايته ((القرية التي حلقت فوقها الملائكة)) والتي وصلت إلى أربع قارات وترجمت حتى الآن إلى 12 لغة، والسبب يقول السويدي: ((أولاً العلاقة التشاركية بين المؤلف والناشر، كنا نحرر ونسوق ونتناقش كفريق.

ثانياً، تعطش الآخر لنا ولثقافتنا، فالرواية تشبهنا ونابعة من بيئتنا، فهي تمد جسور التواصل مع الآخر اللاتيني.

ثالثاً، الفضل الكبير بعد الله سبحانه يعود للحراك الثقافي في إمارة الشارقة للترجمة وتحديداً هيئة الشارقة للكتاب ومنحة الشارقة للترجمة، التي قدمت دعماً كبيراً لا يمكن تجاهله)).

ويسعى السويدي لاكتشاف الأماكن والناس والحكايات والأساطير، والخرافات، والتاريخ، والجغرافيا، وعن ذلك يقول: ((الكاتب الحقيقي لا يتوقف عن الفضول المعرفي، والذي يتجلى في السفر إلى الوجهات غير الروتينية حيث أبحث عن المتفرد، عن الغريب وعن الجميل، وهذا يصب في مصلحة رواياتي بطريقة أو بأخرى.

أسعى لتقديم مادة تليق بالمتابع على وسائل التواصل الاجتماعي وتليق بالقارئ، وأنا أقول دائماً مازحاً لأي شخص التقي به ويحمل قصة مشوقة: ((قد تكون بطل روايتي القادمة)))).

أثر عميق

يذكر السويدي مواقف تركت فيه أثراً عميقاً، مثل صاحب فندق في كوستاريكا كان يمر عليه يومياً ليطمئن عن حاله، ويقول له: ((في كوستاريكا نفتح قلوبنا وأبوابنا، حتى لو تضررنا، لا نتراجع)).

وفي موقف آخر في أمريكا اللاتينية يقول السويدي: ((لم أتمكن من الدفع ببطاقتي، فأصر أصحاب المحل أن يتكفلوا بالمبلغ.

هذا الاحترام المتبادل لا يشترى، بل يكتسب)).

ويروي السويدي أنه عند إطلاق أحد كتبه في البرازيل حضر أشخاص من مدن أخرى لحضور هذا الإطلاق، كما أن مترجمة روايته إلى البرتغالية قالت له: ((كنت أبكي مع الحزن، وأضحك مع الفرح أثناء الترجمة)).

وهذه شهادة لا يراها مجرد مجاملة، بل دلالة على عمق التفاعل مع النص.

ويضيف: ((أنا أنتمي لثقافتي واعتز بها كثيراً وأمد جسور التواصل إلى الثقافات الأخرى، تأثرت بالمدرسة اللاتينية كثيراً، خصوصاً الواقعية السحرية، وهذا يظهر في التنوع السردي، وفي التفاصيل التي تحمل ألواناً وروائح وأصواتاً من كل قارة)).

وبالرغم من زياراته المتعددة، لا تزال هناك وجهات يحلم بها.

ويردف: ((أحلم بزيارة كولومبيا، يقال إن لغتهم الإسبانية أنقى لغة على وجه الأرض، وإنها موطن للشعراء والأدباء والشعر جزء من حياتهم اليومية. كما أتوق لزيارة مدينة لاباز في بوليفيا، التي كتبت عنها قبل أن أزورها، حتى ظن البعض أنني عشت فيها)).

ويختتم حديثه: ((أحياناً نكتب عن مدن لم نزرها بعد، لكنها تسكن خيالنا... ونحن نعيش الحكاية قبل أن نحكيها)).