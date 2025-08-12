"دبي باركس".. تجارب ومغامرات حافلة بالبهجة
وتتحول تجربة التسوّق للعودة إلى المدرسة هذا العام إلى مغامرة حافلة بالبهجة، مع مجموعة من الخصومات الخاصة على تشكيلة مختارة من المنتجات المدرسية.
وتنطلق المغامرة من ((ريفرلاندTM دبي))؛ إذ تتحوّل المنطقة إلى مساحة ترفيهية نابضة تناسب جميع الأعمار.
ويمكن للصغار خوض تجربة ((بيربلكس سيتي))، المغامرة التفاعلية التي تجمع بين الضوء والصوت.
أما في ((موشنجيتTM دبي))، فتبدأ المغامرة على طريقة هوليوود، حيث يمكن للعائلات التحليق في سماء الإثارة مع ((مدغشقر: المطاردة المجنونة))، والتي تعد من أسرع الأفعوانيات في المنطقة.
