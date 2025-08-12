"دبي باركس".. تجارب ومغامرات حافلة بالبهجة

MENAFN - Al-Bayan) مع اقتراب نهاية العطلة الصيفية، انطلقت أجواء المتعة من جديد في ((دبي باركسTM آند ريزورتس))، بدءاً من 9 أغسطس وتستمر حتى 7 سبتمبر المقبل، حيث يمكن للعائلات الاستمتاع بتجربة ((العودة إلى المدرسة، العودة إلى المرح))، التي تقدم لهم فرصة مثالية لاختتام الصيف بمجموعة كبيرة من المغامرات الداخلية، والعروض العائلية، والنشاطات المستوحاة من أجواء الاستعداد للمدرسة.

وتتحول تجربة التسوّق للعودة إلى المدرسة هذا العام إلى مغامرة حافلة بالبهجة، مع مجموعة من الخصومات الخاصة على تشكيلة مختارة من المنتجات المدرسية.

وتنطلق المغامرة من ((ريفرلاندTM دبي))؛ إذ تتحوّل المنطقة إلى مساحة ترفيهية نابضة تناسب جميع الأعمار.

ويمكن للصغار خوض تجربة ((بيربلكس سيتي))، المغامرة التفاعلية التي تجمع بين الضوء والصوت.

أما في ((موشنجيتTM دبي))، فتبدأ المغامرة على طريقة هوليوود، حيث يمكن للعائلات التحليق في سماء الإثارة مع ((مدغشقر: المطاردة المجنونة))، والتي تعد من أسرع الأفعوانيات في المنطقة.