نجوى كرم تشدو في دبي 30 سبتمبر

تواصل دبي استقطاب أبرز نجوم الغناء العرب ليقدموا أروع أعمالهم على أرضها، موفرة بذلك لجمهورها أجواء غنية بالألحان والموسيقى، وحفلات فنية تنبض بالحماس والفرح.

وفي هذا السياق، تحيي الفنانة اللبنانية نجوى كرم حفلاً فنياً في ((دبي أوبرا)) 30 سبتمبر المقبل، حيث ستقدم خلاله باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة التي لاقت إعجاب واستحسان محبيها في مختلف أنحاء العالم العربي.

وتمتلك الفنانة نجوى كرم شهرةً واسعةً بفضل أغنياتها العديدة التي احتلت المراتب الأولى، وتتميز بحضورها الفني اللافت الذي يمتد لسنوات طويلة، وبالحفلات الفنية المميزة التي أحيتها في مختلف أنحاء العالم.

وسيكون الجمهور في دبي على موعد خلال هذه الأمسية مع أروع أغنيات نجوى كرم، مثل ((الليلة ليلتنا)) و((كثير حلو)) و((يا مرحبا يا ليل)) و((بيروت)) و((يلعن البعد))، و((هيدا حكي))، و((خليني شوفك))، و((ملعون أبو العشق))، وغيرها الكثير من الأغاني، ما يوفر للحضور أمسية غنائية استثنائية مفعمة بالطرب الأصيل والإيقاعات العصرية.

وتُعرف نجوى كرم بلقب ((شمس الأغنية اللبنانية))، وتشتهر بأسلوبها الفني المميز، حيث تمزج بين الموسيقى المعاصرة والأغنيات التقليدية، كما حازت نجوى كرم على العديد من الجوائز في بلدها لبنان والمنطقة والعالم، وبيعت لها أكثر من 60 مليون أسطوانة في جميع أنحاء العالم، إلى جانب حضورها المؤثر ضمن لجنة التحكيم في المواسم الستة من برنامج المواهب ((آرابز غوت تالنت))، ولها موقعها الخاص والمميّز في الساحة الفنية العربية.

ويأتي حفل ((دبي أوبرا)) ضمن سلسلة من الحفلات الناجحة التي أحيتها نجوى كرم مؤخراً في عدد من العواصم العربية، أبرزها حفلها الأخير في العاصمة الأردنية عمّان، الذي أقيم 17 يوليو الماضي، على مسرح المدرج الروماني العريق وسط المدينة.