جلس وحيداً في زاوية المحطة، يمسك كوب قهوة رخيصاً اشتراه من الماكينة في الردهة. كان يراقب المسافرين وأحباءهم، يراقب أشياء كثيرة لا يملك منها شيئاً.

تصاعدت رائحة البن لتتخلل أنفه، ثم -كما يقول- تدلك رأسه. لقد كان يحتاج هذه الرائحة لتخفف عنه وطأة الأرق.

نظر ناحية الشاب الذي جلس بجانبه وهو يحمل حقيبة يد فقط، كان الشاب ينظر لهاتفه باستمرار، كما لو أنه يهرب من اللحظة التي يعيشها الآن.

لم يفهم هوس الشباب بالتحديق في الشاشات طوال اليوم، لكنه كان يعرف أنهم يهربون خوفاً من أنفسهم، خوفاً مما يعيشونه.

ارتشف من قهوته، ثم انتبه للشاب مجدداً، رأى حملاً ثقيلاً على ظهره، ظل يحدق للحظات قبل أن يتنهد.

التقت عيناه بعينَي الشاب، ثم ابتسم وأشاح ببصره بعيداً، لقد كان محقاً، فإن هذا الشاب أيضاً يهرب من آلامه، وها هو يحملها على ظهره ظناً بألا أحد يستطيع رؤيتها.

راح ينظر حوله، ثم انتبه لتلك السيدة التي تدفع عربة طفلها أمامها، كانت سيدة شابة، لكن ظهرها كان متقوساً، وحمل ثقيل يعلو كتفيها. تُرى... أهو بسبب هذا الطفل؟ أم هو غياب الأب؟ أم وطأة الفقر؟

نهض من مكانه وهو يحمل كوب القهوة الورقي في يده، ثم نظر إلى هذين الزوجين اللذين يقفان بجانب بعضهما البعض بانتظار الحافلة، لقد كانا يحملان حملاً ثقيلاً أيضاً، ولكنهما كانا يضحكان ويتحدثان فيما بينهما عن نجاح عملية الأنابيب هذه المرة، ويقترحان أسماء الأطفال، التي يظنان أنها ستناسب المولود لو كان بنتاً أو إن كان صبياً.

لقد كان حِملهما متشاركاً لأنهما سوياً. لقد تذكر هنا كم أن الهموم تبدو ضئيلة عندما تجد من يتشاركها معك، تماماً كهذين الزوجين.

عاد لينظر مجدداً من حوله بحثاً عن تلك السيدة وطفلها، وجدهما يقفان بانتظار الحافلة، راقب الأم تبتسم أخيراً وهي تحدث طفلها، ثم راقب الحِمل على ظهرها، لقد بدا ظهرها أقل انحناء هذه المرة، بلا شك في أن الطفل كان السبب في ارتياحها قليلاً.

رمى كوب القهوة في القمامة، ثم شعر بشيء يلمس قدمه، نظر ناحية الطفل الذي ابتسم وقال: آسف.

لقد كانت كرة، ابتسم وأومأ للطفل، بينما أخذ الطفل كرته وركض لوالديه، ثم لمح الحمل على ظهره أيضاً... حمل لم يره حتى والداه، لكنه رآه.

كان صغيراً، لكن يا ترى، أي ثقل يحمله طفل في التاسعة؟ تنهد ثم انتبه بأن حافلته قد وصلت، صعد وجلس على مقعده بجانب النافذة، طوال سنواته الستين التي عاشها بمختلف التجارب، لقد عرف أن لكل من هؤلاء البشر قصته وحِمله الخاص.

لقد كان شاباً طائشاً في صغره، وكان يرى أنه الوحيد التعيس، ولكن مع كل تجربة في حياته، ومع كل شخص جديد يلتقي به لقد تعلم درساً: ألّا يحكم أبداً.

أن تعيش كل يوم بفرصه وإمكاناتك هو نعمة كبيرة، أن تقارن نفسك بكل نسخة سابقة منك هو أفضل بمئات المرات من أن تقارن نفسك بحياة الآخرين ومستوياتهم. نقطة النهاية عند أحدهم قد تكون نقطة البداية عند شخص آخر.

لقد كبر وعرف أن الحياة لا يمكن أن تكون متشابهة للجميع فإن الجمال يكمنُ في الاختلاف. لقد راقب الركاب من حوله، لقد كانت لديه قدرة جاءته متأخراً إذ يستطيع رؤية أحمال الآخرين وآلامهم، لقد كان يجد حمله بسيطاً أمام أولئك الذين فقدوا أحبتهم، بل سخيفاً أمام أولئك الذين شُخصوا بمرض خطير.

أخرج دفتر ملاحظاته من جيبه وقلمه الأزرق، ثم خط في صفحة بيضاء جديدة بضع كلمات.

((ليست الأحمال ما يثقلنا... بل قلوبنا حين تعجز عن أن ترى ما وراءها. علّمني حملي أن أحب، أن أرحم، أن أكون إنساناً، وهذه وحدها خفتي)).

بقلم: خولة الكتبي