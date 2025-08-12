"دار الاتحاد" في دبي.. أيقونة وطنية شاهدة على قيام الدولة

MENAFN - Al-Bayan) إنجازات ثقافية وحضارية عالمية تحققها دبي على الدوام وتضاف إلى سجلها الحافل بالنجاحات، ومنها إدراج المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ((ألكسو)) مؤخراً، مبنى ((دار الاتحاد)) في دبي ، ضمن سجل التراث المعماري والعمراني العربي، بين 19 موقعاً عربياً اشتملت عليها القائمة الأولى في دورة 2025.

هذا المبنى التاريخي الذي شهد توقيع اتفاقية تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1971 يشكل قيمة وطنية وأيقونة ثقافية تحتفي بها الأجيال على مر السنين، وها هو اليوم يكتسب مكانة كبرى على المستوى العربي بهذا التصنيف الذي يضيء على أهميته، ويضعه في مصاف معالم تاريخية تسرد قصصاً للحضارة الإنسانية والتراث الأصيل.

قيمة حضارية

وفي هذا السياق، أكد علي عبيد الهاملي، نائب رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم بدبي، لـ((البيان))، أن ثمة أمكنة لا تحتل مكاناً في الجغرافيا فحسب، بل تكتب أسماؤها على صفحات التاريخ، وتغرس جذورها في وجدان الأمة، مشيراً إلى أن مبنى ((دار الاتحاد)) واحد من تلك الأمكنة النادرة التي تتحول إلى أيقونة وطنية، فقد شهدت قاعاته وممراته ميلاد الحلم الإماراتي الكبير في الثاني من ديسمبر عام 1971، يوم اجتمع المؤسسون على قلب رجل واحد، ليزفوا إلى العرب والعالم قيام دولة وحدت القلوب قبل أن توحّد الشعوب، ويرفعوا علم دولة الاتحاد، معلنين قيام دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال الهاملي: ((اليوم، ونحن نحتفي بإدراج ((دار الاتحاد)) في دبي ضمن سجل التراث المعماري والعمراني العربي الصادر عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، فإننا لا نحتفي بمجرد قرار، وإنما نحتفي باعتراف عربي جامع بالقيمة الرمزية والحضارية لهذا المعلم الفريد.

إنه ليس مبنى جامداً من رمال وحجارة، بل هو ذاكرة متقدة، تحفظ صور الرجال الذين صنعوا التاريخ، وأصواتهم وهي تتعاهد على بناء وطن عصري، متشبث بجذوره، منفتح على المستقبل)).

ولفت إلى أن مبنى ((دار الاتحاد)) يتميز بسمات معمارية تعكس روح العمارة المحلية في بدايات النصف الثاني من القرن الماضي؛ بساطة تنبض بالأصالة، ورمزية في التصميم، ومواد تروي حكاية الارتباط بالأرض، موضحاً أن في داخله تواصل التاريخ الحديث مع عمق الموروث، فشهد إلى جانب توقيع اتفاقية إعلان قيام الاتحاد، لقاءات ومداولات وأحداثاً شكلت محطات مفصلية في مسيرة الوطن، كما شهد مناسبات وطنية جسدت روح التضامن والعمل المشترك في البدايات الأولى لمسيرة الاتحاد.

تجربة معرفية ثرية

وأكد أن إدراج هذا المعلم في سجل التراث المعماري والعمراني العربي يحملنا مسؤولية أكبر تجاه استثماره في خدمة الوعي الوطني، وتحويله إلى مركز حيّ للتاريخ، يفتح أبوابه للزوار والطلاب والباحثين، ويقدم لهم تجربة معرفية وثقافية ثرية، عبر معارض وفعاليات تحكي قصة الاتحاد بلغة الصورة والصوت والتفاعل، منوهاً بأن هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة)) قد أحسنت استثمار المكان عندما أقامت فيه ((متحف الاتحاد))؛ ليكون مزاراً سياحياً فريداً، ومركزاً حيوياً للأنشطة الثقافية والتاريخية.

وبهذا تواصل دبي كعادتها الجمع بين الأصالة والحداثة، لتثبت أن الحفاظ على التراث ليس عودة إلى الماضي، بل هو عبور واعٍ نحو المستقبل، مسلح بالذاكرة والهوية.

بساطة واتساع

وأشارت الأديبة الدكتورة رفيعة غباش، مؤسسة ((متحف المرأة)) في دبي، إلى الجانب المعماري لمبنى ((دار الاتحاد))، الذي يتميز بالبساطة والاتساع وحيوية الحركة فيه، شأنه شأن المباني القديمة التي تكون عادة مرحبة وغير معقدة في تفاصيلها، مؤكدة أن هذه الطبيعة المعمارية للمبنى التاريخي جعلته مهيأ لاستقبال الحكام والمسؤولين.

وقالت الدكتورة رفيعة: ((ما إن تدخل هذا المكان حتى تستحضر تلك القامات الأصيلة التي سعت وحرصت على تأسيس الاتحاد، وفي رأيي أن هذا المبنى هو الأهم في دبي بعد قصر زعبيل، وقريباً منه كان هناك قصر للمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، يسمونه ((المضيف))، وكان يستقبل فيه ضيوف دبي الرسميين، ثم تم إنشاء ((متحف الاتحاد)) ليعزز مكانة هذا الموقع، ولا شك أن من اقترح تصميمه كان في منتهى الذكاء؛ لأنه أنشئ على هيئة وثيقة ليشير إلى الوثيقة التاريخية التي أُسست بمقتضاها دولة الإمارات العربية المتحدة)).

وتطرقت إلى الحديث عن البعد الثقافي لمبنى ((دار الاتحاد))؛ إذ رأت أن ((متحف الاتحاد)) يستمد مكانته من المبنى القديم لـ((دار الاتحاد)) المجاور له، موضحة أن هذا المشهد المعماري يحقق ربطاً رمزياً بين تاريخ عريق وحاضر ينبئ بمستقبل واعد مبهر لهذه الدولة التي ارتكزت في قيامها على بعد إنساني كان حاضراً بوضوح قبل الأبعاد السياسية.

وأضافت: ((الدوافع الإنسانية هي التي حركت جهود المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، فأدركا أن ثروات المنطقة غير متوازنة بين الأطراف، ومن ثم تولدت لديهما رغبة في مشاركة الآخرين ضمن اتحاد راسخ يجمع الإمارات كافة، الأمر الذي أدى إلى تأسيس دولة قوية امتزجت فيها جميع الأطراف، فأذابت كل الفروق)).

وأشادت بالخطوة المهمة التي أقدمت عليها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) بتوثيق هذا المبنى التاريخي في سجل التراث المعماري والعمراني العربي، مشيرة إلى أن العالم في العصر الراهن يبحث عن القيم الأصيلة التي يحتفظ بها التاريخ وانعكاساتها على حاضر الإنسان، وهذا ما يتمثل في مبنى ((دار الاتحاد)) الذي يعيد الذاكرة دائماً إلى أولئك الرجال الذين صنعوا المعجزة.

أهمية ثقافية

وأكد المهندس رشاد بوخش، رئيس جمعية التراث العمراني ونائب رئيس المنظمة العربية للمتاحف، أن مبنى ((دار الاتحاد)) يعد من أهم المباني التاريخية والثقافية في دولة الإمارات، موضحاً أن هذا الموقع التراثي يشتمل على المبنى الدائري المشهور الذي تم فيه توقيع اتفاقية تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر عام 1971، إضافة إلى المبنى الدائري الذي كان مجلساً في الأساس، وكذلك تضمنت ((دار الاتحاد)) مكتب المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، الذي جرى ترميمه قبل سنوات عدة، ومجلس الاستقبال، وقاعة الضيافة الكبيرة للغداء والعشاء التي استُقبل فيها العديد من الرؤساء والمسؤولين.

وتابع: ((إلى جانب ذلك بُني ((متحف الاتحاد)) الذي يحكي تاريخ الإمارات من عام 1966 حتى 1971 عند تأسيس الدولة، ومن هنا تبرز القيمة الثقافية الكبرى لهذا المبنى))، لافتاً إلى أن تسجيل مبنى ((دار الاتحاد)) ضمن 19 موقعاً عربياً ضمن قائمة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) يمنحه أهمية قصوى على مستوى الدول العربية.

وتناول المهندس رشاد أبرز السمات المعمارية والملامح التراثية التي يتميز بها هذا المبنى التاريخي ذي الطراز الذي يجمع بين البساطة والجمال؛ إذ ينتمي إلى حقبة عمارة الستينيات التي تشكل بداية استخدام الأسمنت والخرسانة والزجاج ومواد البناء الحديثة، وكذلك استخدام الخرسانة في الأسقف، مبيناً أن المباني الدائرية من هذا النوع تقوم على فكرة أن جميع الحضور يكونون على مستوى واحد بحيث لا يوجد رئيس للجلسة.

وأضاف أن الشكل الهندسي للمبنى الدائري كان مهيأ بنظامه هذا لاستضافة الاجتماعات الخليجية التي انعقدت إبان العمل على تأسيس الاتحاد، مثل الاجتماع التساعي الذي ضم الإمارات السبع إلى جانب قطر والبحرين، مشيراً إلى ما يوحيه هذا التصميم من التساوي بين المجتمعين، حيث الطاولة المستديرة التي تتوسط المجلس.

أحداث تاريخية

وعن الأحداث التاريخية التي شهدها مبنى ((دار الاتحاد))، ذكر المهندس رشاد أنه بني عام 1965، واحتضن في 16 نوفمبر 1966 أول حدث رئيس وهو اجتماع حكام إمارات الخليج.

وتابع: ((في عام 1968 زاره العاهل الأردني الراحل الملك حسين بن طلال الإمارات، وفي عام 1969 كانت زيارة العاهل السعودي الراحل الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، وجرت مراسم استقبالهما في هذا المبنى التاريخي بدبي)).

ولفت إلى ضرورة استثمار تسجيل ((دار الاتحاد)) في سجل ((ألكسو)) بصورة تعزز مكانة دبي الثقافية، داعياً إلى بذل الجهود في سبيل تسجيل مواقع أخرى مثل ((ساروق الحديد)) في ((ألكسو))، وكذلك في لائحة التراث العالمي ((اليونسكو))، منوهاً بالإنجاز الذي تم أخيراً بإدراج موقع ((الفاية)) على قائمة التراث العالمي الذي يعد ثاني موقع في دولة الإمارات ينال هذا الاعتراف العالمي بعد المواقع الثقافية في مدينة العين التي أدرجت عام 2011.