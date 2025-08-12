  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد اليد اليوم

2025-08-12 07:16:20
(MENAFN- Al-Bayan) تعقد الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الإمارات لكرة اليد اجتماعها اليوم بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية لاعتماد النظام الأساسي والنظام الانتخابي للاتحاد للدورة الجديدة حتى 2028، وسيتم خلال الاجتماع بحث وإقرار جميع الخطوات المتبعة للانتخابات من حيث فتح باب الترشح للانتخابات للدورة الجديدة وتشكيل اللجنة الانتخابية، التي ستشرف على العملية الانتخابية الجديدة، وكذلك لجان الطعون والاستئناف، والبرنامج الزمني للانتخابات من حيث تحديد موعد جديد لاجتماع الجمعية العمومية للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد وفق النظام المعتمد .

