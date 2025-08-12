مهرة البستكي.. موهبة إماراتية تفرض حضورها في الريشة الطائرة

MENAFN - Al-Bayan) من داخل ملاعب الريشة الطائرة في دبي، تبرز ملامح موهبة إماراتية شابة تحمل الكثير من الطموح وتخطو بثقة نحو مستقبل واعد.. مهرة البستكي، لاعبة نادي النصر، التي لم تتجاوز الثالثة عشرة من عمرها، لكنها استطاعت في فترة قصيرة أن تضع اسمها ضمن الوجوه الواعدة في اللعبة، وتفرض حضورها في بطولات محلية مهمة، أبرزها دورة ند الشبا الرياضية.

بدأت رحلة مهرة عام 2024 كهواية، لكنها سرعان ما تحولت إلى شغف حقيقي دفعها إلى خوض غمار المنافسات وتطوير مهاراتها، حتى أصبحت اللعبة جزءاً أساسياً من حياتها اليومية، وخلال مسيرتها القصيرة، شاركت في بطولات عدة، اكتسبت من خلالها خبرة وثقة أكبر داخل الملاعب.

في تصريحات لـ ((البيان))، استعرضت مهرة البستكي بدايتها مع رياضة الريشة الطائرة، موضحة أن علاقتها بها انطلقت كهواية بسيطة تمارسها في أوقات الفراغ، لكنها اكتشفت شغفها باللعبة التي تجمع بين السرعة ودقة التركيز، وهو ما يتناسب تماماً مع شخصيتها الرياضية وحبها للتحدي، وأشارت إلى أن دعم أسرتها، وخصوصاً والدتها نورة الجسمي رئيسة اتحاد الريشة الطائرة، كان عاملاً حاسماً في انتقالها من ممارسة اللعبة كهواية إلى السعي نحو الاحتراف، قائلة: ((بدعم من أسرتي، قررت أن أحول الهواية إلى مسار احترافي، وبدأت بالمشاركة في البطولات، خطوة بعد أخرى، لاكتساب الخبرة وخوض تحديات أكبر، حتى أصل إلى منصات التتويج)).

وعن مشاركتها في دورة ند الشبا الرياضية هذا العام ضمن فئة الزوجي المختلط، وصفتها مهرة بأنها من أهم المحطات في مشوارها حتى الآن، معتبرة أن البطولة كانت ساحة لاختبار قدراتها وصقل خبرتها وسط أجواء تنافسية عالية، قائلة: ((كانت تجربة رائعة، الأجواء حماسية والمستوى الفني قوي، واجهنا لاعبين مميزين يتمتعون بخبرة واسعة، وهذا ساعدني على اختبار قدراتي الحقيقية في ظروف تنافسية قوية، تعلمت من خلالها أهمية التفاهم مع الشريك داخل الملعب، والتنسيق في كل كرة، إلى جانب كيفية التعامل مع ضغط المباريات)).

وأضافت: إن خوضها لهذا التحدي منحها جرعة إضافية من الثقة، وفتح أمامها آفاقاً جديدة للتطور، مشيرة: ((هذه المشاركة أعطتني دافعاً أكبر للاستمرار، والعمل على تطوير أدائي للوصول إلى مستوى تنافسي أعلى يؤهلني لتمثيل الإمارات في بطولات أكبر)).

أكدت مهرة أن مسيرتها في رياضة الريشة الطائرة حظيت منذ بدايتها بفرص تطوير متواصلة، مشيرة إلى أن اتحاد الإمارات للريشة الطائرة وفر لها ولزميلاتها البيئة المناسبة لصقل مهاراتهن، من خلال زيادة عدد البطولات المحلية وتنظيم المعسكرات التدريبية، ما أتاح للاعبات الاحتكاك بمدارس فنية متنوعة واكتساب خبرات أوسع على المستويين الفني والذهني.

ولم تغفل مهرة الإشادة بالدور المحوري الذي لعبته أسرتها في دعم مسيرتها، مؤكدة أن وجود شخصية رياضية بارزة في العائلة كان مصدر إلهام دائم لها، في إشارة إلى والدتها نورة الجسمي، التي كانت السند الأول لها في كل المراحل، قائلة: ((أمي كانت الداعم الأكبر لي، فهي من شجعتني على الاستمرار، وقدمت لي كل ما أحتاجه من دعم معنوي، وكانت تتابع تدريباتي ومشاركاتي عن قرب)).

كما خصت مهرة بالذكر مدربتها سهاد عويس، التي آمنت بقدراتها منذ الخطوات الأولى، وعملت على تطوير أدائها عبر خطط تدريبية ومتابعة مستمرة، ما ساعدها على رفع مستواها الفني والذهني.

وترى مهرة أن اللعبة في الإمارات تسير في الاتجاه الصحيح، بفضل تزايد الأندية المهتمة بها، والدعم المؤسسي من الاتحاد، إلى جانب ارتفاع معدلات المشاركة في البطولات المحلية والدولية، مضيفة: ((نحن نشهد نقلة نوعية في مستوى الريشة الطائرة، ونتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقاً يعزز حضور اللعبة محلياً وعالمياً، ويفتح الطريق أمام جيل جديد من اللاعبات الموهوبات)).

أما عن أهدافها المقبلة، فأكدت مهرة أنها تضع نصب عينيها تمثيل الإمارات في البطولات الآسيوية والعالمية، مشيرة إلى أن هذا الحلم يشكل الدافع الأكبر وراء التزامها بالتدريب والعمل الجاد يومياً، قائلة: ((أعمل على تطوير نفسي باستمرار، وأسعى لأن أكون جاهزة للمنافسة على أعلى المستويات، أتمنى رفع اسم بلادي في المحافل الدولية، وتحقيق إنجازات تليق بالرياضة الإماراتية وتلهم الأجيال القادمة)).

وأوضحت مهرة أن طموحاتها لا تقف عند حدود المشاركة، بل تتطلع إلى الصعود على منصات التتويج وكتابة فصل جديد في مسيرة الرياضة النسائية الإماراتية، معتبرة أن كل بطولة تشارك فيها تمثل خطوة إضافية نحو هذا الهدف.