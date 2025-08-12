عادل الحوسني: أندية الإمارات لا تحتاج إلى الحارس المقيم

MENAFN - Al-Bayan) أكد عادل الحوسني حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة رفضه لفكرة الاعتماد على الحارس المقيم كأساسي مع الأندية، كون الكرة الإماراتية تمتلك حراساً مميزين، سواء من أصحاب الخبرة أو الحراس الصاعدين الذين أثبتوا وجودهم في الفترة الأخيرة ولديهم مستقبل واعد مع الأندية.

ويغيب عادل الحوسني عن عرين الشارقة في بداية الموسم الجديد الذي ينطلق 16 أغسطس الجاري، حيث لا يزال في مرحلة التأهيل للتعافي من إصابة الرباط الصليبي التي تعرض لها نهاية الموسم الماضي خلال فوز الفريق بلقب دوري أبطال آسيا.

وقال الحوسني: ((أنا ضد فكرة تعاقد الأندية مع الحراس المقيمين رغم أنها باتت واقعاً في الوقت الحالي، خصوصاً وأن الكرة الإماراتية مليئة بأسماء كبيرة في مركز حراسة المرمى منذ سنوات طويلة، ولم تكن هناك مشكلة في هذا المركز على الإطلاق، وكنت أتمنى أن يتم الاستمرار على عدم الاعتماد على الحارس المقيم مع الفريق الأول في المسابقات المحلية)).

مستقبل

وأضاف: ((لدينا، في الإمارات، حراس صاعدون لهم مستقبل واعد ومبهر بعد أن قدموا أنفسهم بشكل جيد للغاية في السنوات الأخيرة، ورأينا الموسم الماضي التألق اللافت لحمد المقبالي، وتوج مجهوده بجائزة أفضل حارس في الموسم، وسهيل المطوع، إضافة إلى العديد من الحراس الآخرين، والمفترض مواصلة منح الحارس المواطن الفرصة، وحتى لو كانت التعديلات الجديدة لرابطة المحترفين قاصرة على مشاركة الحارس المقيم في بطولتي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي وكأس السوبر مع الفريق الأول وليست في الدوري، لكن الفكرة الأساسية أن الكرة الإماراتية تضم حراس مرمى صغاراً يمتلكون إمكانات هائلة وينتظرهم مستقبل مشرق)).

وعن مدى تقدمه في برنامج التأهيل للتعافي من إصابة الرباط الصليبي، أوضح الحوسني أن البرنامج يسير بشكل جيد، وسيبدأ المرحلة الثالثة من التأهيل والبدء في الجري في الملعب بعد نحو 10 أيام، لافتاً إلى أنه لا يستعجل العودة للملاعب وانتظار انتهاء العلاج والتأهيل وفق البرنامج المحدد، حيث يتوقع أن يعود للمباريات في منتصف الموسم المقبل.

وتحدث الحوسني عن رؤيته للموسم الجديد، مشدداً على أنه موسم صعب، خصوصاً وأن الأندية استعدت جيداً خلال فترة الإعداد، وعززت صفوفها بصفقات قوية في ظل الطموحات بالتواجد في المنافسة على الألقاب، مشيراً إلى أنه من الصعب تحديد الفرق المنافسة على لقب الدوري منذ البداية، وأن هناك أندية عدة قادرة على المنافسة.

طموح

وعن طموحات الشارقة، قال: ((الفريق جاهز لتقديم موسم قوي يؤهله للتواجد في صلب المنافسة على جميع البطولات، خصوصاً بعد إنجاز الموسم الماضي والفوز بدوري أبطال آسيا 2 الذي منح الفريق دافعاً قوياً، ونحن مطالبون بتقديم مستوى وجهد أكبر في الموسم الجديد، وأن نكون على قدر ثقة جماهيرنا، لأن الشارقة ناد كبير وعريق ويمتلك جمهوراً عريضاً، وقدره أن يكون منافساً على كل البطولات)).

وأضاف الحوسني: إن التعاقدات الجديدة التي أبرمها النادي تمثل إضافة كبيرة للفريق، وبغض النظر عن تلك التعاقدات، فالشارقة يضم لاعبين ونجوماً سواء مواطنين أم أجانب أم مقيمين.

وأشار الحوسني إلى أن المدير الفني الصربي، ميلوش، الذي يقود الفريق في الموسم المقبل خلفاً للروماني أولاريو كوزمين، مدرب ذكي وحماسي وقوي من الناحية التكتيكية، وأنه كان يتمنى استمرار كوزمين لسنوات أطول مع الشارقة لكنه يخوض مهمة هي الأهم في المرحلة الحالية مع المنتخب الوطني بطموح التأهل إلى كأس العالم، وقال: ((كوزمين مدرب كبير لا يعوض، وكنت أتمنى استمراره مع الشارقة لمواسم كثيرة، أثق في أنه سيحدث الفارق مع منتخبنا الوطني وتحقيق الحلم بالصعود إلى كأس العالم بعد غياب طويل، في المقابل ميلوش مدرب كبير وترك بصمة مع الوصل على مدار موسمين حقق خلالهما إنجازات كثيرة وتوج بثنائية الدوري والكأس، وهو يملك مقومات تؤهله للنجاح مع الشارقة، خصوصاً وأنه مدرب ذكي، ونجح في نقل أفكاره سريعاً إلى لاعبي الشارقة)).