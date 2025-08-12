أيمن الرمادي لـ " البيان ": قوة الدوري الإماراتي سر تنوّع الأبطال

MENAFN - Al-Bayan) الزمالك استعاد شخصية البطل والمنافسة ثلاثية على لقب الدوري المصري

قبل أكثر من عقدين، بدأ اسم أيمن الرمادي يسطع في كرة القدم العربية، متنقلاً بين الملاعب برؤية فنية واضحة، وقدرة على بناء الفرق وصياغة شخصيتها التنافسية، من نجاحاته البارزة في الكرة الإماراتية إلى محطاته المضيئة في الكرة المصرية، نسج الرمادي مسيرة حافلة بالتحديات والإنجازات جعلت اسمه من أبرز المدربين العرب.

في الإمارات، قاد عدداً من الأندية مثل الشارقة، والظفرة، ونادي الإمارات، وعجمان، وحتا، واتحاد كلباء، وخورفكان، محققاً إنجاز الصعود إلى دوري المحترفين 8 مرات، بينها 4 مع نادي دبي، ومرة مع كل من الشارقة، واتحاد كلباء، وحتا، وعجمان، وتوج بكأس الاتحاد مع دبي موسم 2009، كما ترشح لجائزة أفضل مدرب في الإمارات خمس مرات (2008 مع الظفرة، 2012 مع دبي، 2018 و2019 و2020 مع عجمان).

وعلى الصعيد الخارجي، حقق كأس السلطان قابوس عام 2011 مع ظفار العماني.

وفي مصر، تولى تدريب أسوان عام 2022، ثم قاد سيراميكا كليوباترا للفوز ببطولتين في كأس الرابطة، وكانت محطته الأخيرة مع الزمالك التي توجها بكأس مصر، مؤكداً قدرته على صناعة الفارق في أصعب الظروف.

الرمادي خص ((البيان)) بأول حوار له بعد تجربته مع الزمالك، متحدثاً عن رؤيته لدوري أدنوك للمحترفين، والدوري المصري، وحظوظ ((الأبيض)) في بلوغ كأس العالم 2026، وكاشفاً كواليس تجربته مع الزمالك.

قراءة فنية

جاءت بداية حديث الرمادي مع ((البيان)) عن دوري أدنوك للمحترفين، مشيداً بدرجة التنظيم العالية والترتيبات المميزة التي يتمتع بها، وأشار إلى أن المسابقة تحمل طابعاً فريداً من حيث تنوع الأبطال على مدار المواسم الماضية، قائلاً: ((من الصعب أن ينجح الفريق البطل في الاحتفاظ باللقب لعامين أو ثلاثة أعوام متتالية، وهذا ما شهدناه بوضوح خلال السنوات العشر الأخيرة، وهو ما يعكس قوة المنافسة وتوزع موازين القوى بين الأندية)).

وانتقل الرمادي للحديث عن المنتخب الوطني وحظوظه في التأهل إلى كأس العالم 2026، حيث أبدى ثقته الكبيرة في الجهاز الفني بقيادة الروماني أولاريو كوزمين، موضحاً: ((شخصية كوزمين تنعكس على اللاعبين بشكل إيجابي، وأثق بقدراته على قيادة الأبيض لعبور الملحق الآسيوي والتأهل للمونديال، رغم إدراكي أن المهمة ستكون صعبة)).

وعن الدوري المصري، كشف الرمادي عن رؤيته لشكل المنافسة في الموسم الجديد، حيث قال: ((أعتقد أن المنافسة على بطولة الدوري ستنحصر بين الثلاثي الزمالك والأهلي وبيراميدز، بينما ستكون هناك منافسة شرسة على المركز الرابع بين فرق سيراميكا كليوباترا والمصري والبنك الأهلي)).

محطة الزمالك

تحدث الرمادي عن تجربته القصيرة مع نادي الزمالك، مؤكداً أنها، رغم الصعوبات، حملت جانباً مضيئاً للغاية على الصعيد الفني داخل الملعب، قائلاً: ((خلال أقل من أسبوعين، وتحديداً بعد معسكر الإسماعيلية، تمكنا من معالجة الكثير من السلبيات الفنية، وتغيير الحالة الذهنية والنفسية للاعبين بصورة كبيرة، الأداء في آخر مباراتين بالدوري أمام بتروجيت وفاركو كان مرضياً وجيداً، ليس مثالياً، لكن بالنظر إلى ضيق الوقت وكثرة الغيابات بسبب الإصابات، كان مؤشراً على اكتساب اللاعبين أفكاراً خططية مميزة في فترة وجيزة، وساعدنا على ذلك تركيز اللاعبين وحبهم للتدريبات)).

وعن أصعب اللحظات، أوضح الرمادي أن البداية كانت مليئة بالتحديات، قائلاً: ((واجهت عدداً كبيراً من الإصابات في الفريق، والحالة الذهنية والنفسية للاعبين في الأسبوع الأول لم تكن جيدة، وتفاقم الأمر بإصابة محمد شحاتة وناصر منسي ومحمود بن تايج بعد أسبوع واحد، ما زاد من صعوبة المهمة، واضطرني إلى إجراء تغييرات في الجهاز المسؤول عن الجانب البدني، التحدي الآخر تمثل في الحرب الكلامية من بعض المنتقدين الذين شككوا في قدرات اللاعبين، وكان دوري أن أقنعهم بأنهم قادرون على مجاراة أي فريق والتفوق عليه، ونجحت في ذلك بفضل الله، ثم بدعم جمهور الزمالك)).

وفيما يخص التغييرات التي طرأت على الفريق، أوضح الرمادي أن استعادة اللاعبين لثقتهم بأنفسهم كانت العامل الأهم في التحول، قائلاً: ((عملنا على تعديل المفاهيم الخططية، فازدادت رغبتنا في الاستحواذ على الكرة واللعب بحرية أكبر، كما أجرينا تغييرات شاملة في أسلوب اللعب الهجومي والدفاعي، في آخر مباراتين بالدوري، نجحنا في تسجيل خمسة أهداف ولم نستقبل سوى هدف واحد، وعالجنا المشكلات المرتبطة بالكرات الثابتة في الجانب الدفاعي، واعتمدنا طريقة لعب 4-3-3 بأسلوب يمنح اللاعبين مرونة أكبر في التحرك داخل الملعب، وهو ما أعاد للفريق شخصية البطل التي تفرض نفسها داخل الملعب)).

إشادة خاصة

وعن سبب عدم استمراره مع الزمالك لفترة جديدة، فقد فضل الرمادي عدم الخوض في التفاصيل، لكنه شدد على أن الأمر كان مرتبطاً بإجراء تغييرات جذرية، قائلاً: ((لا يمكن أن أواصل العمل إلا إذا كان كل شيء منضبطاً ومثالياً، لأن جمهور الزمالك بجماله ووفائه يستحق عملاً احترافياً دقيقاً، ولاعبو الفريق، وجميعهم محترمون وأوفياء، يستحقون أن نوفر لهم بيئة عمل احترافية، ونثق في قدراتهم ونحترمها)).

وأعرب الرمادي عن احترامه الكبير للاعبي الزمالك، مؤكداً أنهم كانوا مثالاً في الانضباط والرغبة في التعلم رغم ضغط الفترة القصيرة التي قاد خلالها الفريق، قائلاً: ((على الرغم من قصر المدة وكثرة الضغوط، كان اللاعبون مثاليين في تلقي المعلومات، وكنا نقضي وقتاً أطول من المعتاد في محاضرات الفيديو دون أن يشعروا بالملل، بل برغبة عالية في الاستفادة)).

وكشف الرمادي أن جميع لاعبي الزمالك الذين عمل معهم كانوا أصحاب قدرات عالية وحضور لافت، لكنه أشار إلى أن بعض الأسماء فاجأته بشكل خاص، موضحاً: ((سيف جعفر وناصر ماهر كانا المفاجأة الأكبر بالنسبة لي، فهما يمتلكان إمكانيات هائلة، أما مصطفى شلبي، فهو لاعب بإمكانات كبيرة أيضاً، لكنه كان يمر بضغط نفسي حال دون ظهوره بكامل قدراته)).

وعن إمكانية عودته لتدريب الزمالك مستقبلاً، أوضح الرمادي: ((لا أحد يستطيع التنبؤ بالمستقبل، فهذا في علم الغيب، لكن وجهة نظري الشخصية أن العودة ليست في القريب العاجل، فالفريق حالياً يقوده المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، وله كل الاحترام، وبإذن الله سأخوض تجربة أخرى، وهذا هو الأفضل لي على المستوى الشخصي، مع كامل حبي وتقديري للاعبين وجماهير الزمالك)).

وجهة مقبلة

وبعيداً عن أجواء المنافسات، أوضح الرمادي أن حصوله على فترة راحة قصيرة كان ضرورياً بعد موسمين متتاليين مليئين بالضغوط، قائلاً: ((خلال عامين في مصر، وبتوفيق من الله، حققت ثلاث بطولات؛ اثنتين مع سيراميكا كليوباترا في كأس الرابطة، وقدمنا عروضاً قوية في مباراتي السوبر المصري بالإمارات، ثم حصدت بطولة غالية هي كأس مصر مع الزمالك، وبعد كل هذه الضغوط، كان لا بد لي من التوقف قليلاً لالتقاط الأنفاس قبل العودة مجدداً للعمل)).

أما عن احتمالية العودة إلى الإمارات، فأكد الرمادي أن العمل في الكرة الإماراتية يمثل له شرفاً كبيراً، قائلاً: ((عملت في الإمارات مع 11 نادياً على مدار 23 عاماً، والإمارات صاحبة فضل كبير علي، وهي بلدي الثاني بعد مصر)).

وفي ما يتعلق بالمعايير التي ستحدد وجهته التدريبية المقبلة، شدد الرمادي على أن ((وجود مشروع مقنع وإدارة محترفة)) سيكون العامل الأهم في اتخاذ القرار.

وفي ختام حديثه، وجه الرمادي عبر ((البيان)) رسائل شكر وتقدير لعدد من الشخصيات والجهات، قائلاً: ((أتوجه بالشكر إلى طارق أبو العينين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف العام السابق على فريق سيراميكا كليوباترا، وإلى معتز البطاوي، المدير الرياضي للنادي، على العمل الاحترافي الذي جمعنا لمدة عامين مع فريق سيراميكا، والذي لولا بعض المعوقات الخارجية لواصلنا خلاله مشروعاً رائعاً كان سيضع الفريق في مكانة أخرى)).

وأضاف: (( أيضاً أشكر مجلس إدارة نادي الزمالك على ثقته في قدراتي ومنحي فرصة العمل مع نادٍ كبير وعريق بحجم الزمالك، وكل التقدير أيضاً للجمهور الأوفى، جمهور نادي الزمالك، وكذلك لجمهور أسوان الأصيل الطيب، لما قدموه لي من دعم ومساندة خلال فترتي مع الناديين)).