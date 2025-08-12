العراقي أيمن حسين يشكر شباب الأهلي

العراقي أيمن حسين يشكر شباب الأهلي
ومن ناحية أخرى، اقترب نادي شباب الأهلي، من التعاقد مع الصربي نيمانيا ماكسيموفيتش (30 عاماً)، قادماً من نادي باناثينايكوس اليوناني، ليكمل ((الفرسان)) الخماسي الأجنبي في صفوف الفريق، والذي يضم حالياً الرباعي بوغدان، مؤنس دبور، سعيد عزت الله، وسردار أزمون، مع اقتراب شباب الأهلي من قص شريط رحلة الدفاع عن درع دوري أدنوك للمحترفين الذي توج به الموسم الماضي، عندما يستقبل الظفرة السبت المقبل، ضمن الجولة الأولى للمسابقة.
