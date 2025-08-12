  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
العراقي أيمن حسين يشكر شباب الأهلي

2025-08-12 07:16:18
(MENAFN- Al-Bayan) وجه العراقي أيمن حسين، الشكر لنادي شباب الأهلي على تعاونه معه من أجل تأهيل اللاعب للعودة إلى الملاعب، ونشر أيمن عبر حساباته الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي: ((شكراً لنادي شباب الأهلي الإماراتي على تعاونه الكبير معي بالتأهيل والتدريب على ملاعبهم الخاصة طوال الفترة الماضية، وأتمنى له التوفيق والنجاح)).

ومن ناحية أخرى، اقترب نادي شباب الأهلي، من التعاقد مع الصربي نيمانيا ماكسيموفيتش (30 عاماً)، قادماً من نادي باناثينايكوس اليوناني، ليكمل ((الفرسان)) الخماسي الأجنبي في صفوف الفريق، والذي يضم حالياً الرباعي بوغدان، مؤنس دبور، سعيد عزت الله، وسردار أزمون، مع اقتراب شباب الأهلي من قص شريط رحلة الدفاع عن درع دوري أدنوك للمحترفين الذي توج به الموسم الماضي، عندما يستقبل الظفرة السبت المقبل، ضمن الجولة الأولى للمسابقة.

