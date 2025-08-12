"كونغرس بارالمبية آسيا" يشيد بنجاحات "من الرؤية إلى الواقع"

MENAFN - Al-Bayan) استعرض كونغرس آسيا البارالمبي ((أستانا 2025)) في جلسته الافتتاحية حصاد 10 سنوات من برنامج ((من الرؤية إلى الواقع)) خلال الفترة ((2015 - 2024))، ترأس الاجتماع ماجد العصيمي، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، وحضر الكونغرس يربول ميرزابوسينوف، وزير السياحة والرياضة بجمهورية كازاخستان.

وأشاد أعضاء الجمعية العمومية بجهود ماجد العصيمي في تحقيق رؤية 2015 - 2024 والارتقاء بمنظومة الحركة البارالمبية في أكبر قارات العالم.

وأكد الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة، عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الآسيوية رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية، أن تغييراً جذرياً حدث في اللجنة البارالمبية الآسيوية منذ تولي ماجد العصيمي الرئاسة بشفافية كاملة ومشاركة الدول الأعضاء والتطوير وفق معايير عالمية ورؤية ثاقبة لمستقبل أكثر إشراقاً والذي يعزز مكانة القارة وتطور الحركة البارالمبية والعمل الاحترافي في اللجنة البارالمبية الآسيوية.

وقال: ((إن ((البارالمبية)) ظلت تسعى لضمان استدامة العمل من أجل تقديم أفضل الخدمات لرياضة أصحاب الهمم بأعلى جودة وصولاً إلى الغاية المبتغاة، وخصوصاً أنه لا مستحيل في قاموس الرياضة البارالمبية الآسيوية)).

ووصف عبد الرحيم آل الشيخ نائب رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية ماجد العصيمي بالأيقونة وأحد المؤثرين في مسيرة الحركة البارالمبية الآسيوية، معرباً عن سعادته بنجاح رؤية ((2015 - 2024)).

وقال: إن الإنجازات التي تحققت تتحدث عن نفسها والتي عززت مكانة آسيا على مستوى العالم في أعقاب النتائج الإيجابية التي تحققت في دورة الألعاب البارالمبية الأخيرة التي أقيمت بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأعرب خيرت بورانباييف رئيس اللجنة البارالمبية بكازاخستان عن سعادته بهذه الرؤية الواضحة وتواجد القيادات الآسيوية في أستانا لتحقيق ما نصبو إليه جميعاً وفق نهج مرسوم وصولاً إلى الغاية المبتغاة.

وقال: نتطلع جميعا لـ 10 سنوات أخرى من العمل تعزز ما تم تحقيقه خلال المرحلة الماضية لتحقيق الأهداف المنشودة والاستراتيجيات الموضوعة.

إنجازات

وأكد فهد ناصر القباع، مستشار الرياضات البارالمبية في اللجنة الأولمبية البارالمبية السعودية، إن ما تحقق خلال 10 سنوات يفوق التوقعات، مثمناً الجهد الكبير الذي بذله ماجد العصيمي وزملاؤه، مبيناً أن ترؤس خليجي وعربي للجنة البارالمبية الآسيوية مصدر فخر واعتزاز، ما يؤكد أن منطقتنا الخليجية مليئة بالكوادر الشابة ذات الإمكانات العالية.

ووصف أحمد محمد، أمين عام اللجنة البارالمبية بالمالديف، الرؤية بالرائعة التي تصب في خانة التطوير وحرص ((البارالمبية)) على صياغة السياسات المستقبلية التي تدعم تطلعات ((أصحاب الهمم)) في القارة.

وأشاد الدكتور عمر هنداوي، رئيس اللجنة البارالمبية الأردنية، بالنقلة النوعية التي حدثت، مبيناً أنه على سبيل المثال قد أعطت دولتا نيبال والأردن انطباعاً جيداً خلال المشاركة في دورتي طوكيو وباريس، متطلعاً لتعزيز مثل هذه النجاحات ببصمات جديدة خلال المرحلة المقبلة.