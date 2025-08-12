  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
7 لاعبين ولاعبات يمثلون الإمارات في مونديال "القوس والسهم"

2025-08-12 07:16:18
(MENAFN- Al-Bayan) أعلن اتحاد الإمارات للقوس والسهم مشاركة 7 لاعبين ولاعبات في بطولة العالم للشباب، في كندا خلال الفترة من 18 إلى 25 أغسطس الجاري.

ووقع الاختيار على كل من حسن إبراهيم الرئيسي، وخليفة مصبح الكعبي، ومنصور سعيد الكتبي، وعلي يعقوب ((فئة القوس المحدب شباب))، بالإضافة إلى هدى صالح آل علي، وسامية مقصود، ومنى فيصل الشرع ((القوس المحدب شابات))، حيث يخوض المنتخب معسكراً في كندا من 14 إلى 17 أغسطس، قبل انطلاق منافسات البطولة يوم 18 أغسطس الجاري. كما اعتمد الاتحاد الطاقم الإداري والفني في البطولة، ويتألف من سعيد مطر إدارياً، ويونج شول، مدرباً، وألينا لابسينا، مساعدة للمدرب.

من جانب آخر، اختتم منتخبنا الوطني معسكر التحدي الآسيوي في كوريا الجنوبية، خلال الفترة من 3 إلى 9 أغسطس الجاري، وضم 5 لاعبين ولاعبات، هم عبدالله عبيد الكتبي، وسيب سانكار ((القوس المحدب رجال))، ومها عبدالرحيم، وحصة يعقوب العوضي، وفاطمة محمد البلوشي ((القوس المحدب سيدات)).

