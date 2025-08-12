7 لاعبين ولاعبات يمثلون الإمارات في مونديال "القوس والسهم"

7 لاعبين ولاعبات يمثلون الإمارات في مونديال "القوس والسهم"
ووقع الاختيار على كل من حسن إبراهيم الرئيسي، وخليفة مصبح الكعبي، ومنصور سعيد الكتبي، وعلي يعقوب ((فئة القوس المحدب شباب))، بالإضافة إلى هدى صالح آل علي، وسامية مقصود، ومنى فيصل الشرع ((القوس المحدب شابات))، حيث يخوض المنتخب معسكراً في كندا من 14 إلى 17 أغسطس، قبل انطلاق منافسات البطولة يوم 18 أغسطس الجاري. كما اعتمد الاتحاد الطاقم الإداري والفني في البطولة، ويتألف من سعيد مطر إدارياً، ويونج شول، مدرباً، وألينا لابسينا، مساعدة للمدرب.
من جانب آخر، اختتم منتخبنا الوطني معسكر التحدي الآسيوي في كوريا الجنوبية، خلال الفترة من 3 إلى 9 أغسطس الجاري، وضم 5 لاعبين ولاعبات، هم عبدالله عبيد الكتبي، وسيب سانكار ((القوس المحدب رجال))، ومها عبدالرحيم، وحصة يعقوب العوضي، وفاطمة محمد البلوشي ((القوس المحدب سيدات)).
