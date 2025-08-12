  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
اتحاد الرياضات الإلكترونية ينضم للشبكة العالمية لألعاب فيجتال

2025-08-12 07:16:18
(MENAFN- Al-Bayan) أعلنت الشبكة العالمية لألعاب فيجتال انضمام اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية إلى عضويتها بوصفه العضو الـ100.

وذكرت الشبكة العالمية في بيان لها أمس، أن انضمام اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية للشبكة يأتي قبل فترة قليلة من انطلاقة ألعاب المستقبل التي تقام ديسمبر المقبل في أبوظبي.

وأكد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية أهمية انضمام الاتحاد للمنظمة قبيل استضافة العاصمة أبوظبي ألعاب المستقبل معرباً عن تطلع الاتحاد للإسهام مع المجتمع في نجاح الرياضات الإلكترونية.

وأعرب معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، عن سعادته بانضمام اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية لمجتمع فيجتال العالمي، مؤكداً التزام دولة الإمارات الراسخ باحتضان الابتكار في مجال التكنولوجيا والرياضة عبر عن أملها أن تسهم بفاعلية في صياغة مرحلة رائدة جديدة في عالم الرياضة.

وأضاف: ((نتطلع لاستضافة أبوظبي نخبة الرياضيين والجماهير من جميع أنحاء العالم ضمن بطولة ألعاب المستقبل 2025 خلال ديسمبر المقبل)).

