اتحاد الرياضات الإلكترونية ينضم للشبكة العالمية لألعاب فيجتال

اتحاد الرياضات الإلكترونية ينضم للشبكة العالمية لألعاب فيجتال
وذكرت الشبكة العالمية في بيان لها أمس، أن انضمام اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية للشبكة يأتي قبل فترة قليلة من انطلاقة ألعاب المستقبل التي تقام ديسمبر المقبل في أبوظبي.
وأكد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية أهمية انضمام الاتحاد للمنظمة قبيل استضافة العاصمة أبوظبي ألعاب المستقبل معرباً عن تطلع الاتحاد للإسهام مع المجتمع في نجاح الرياضات الإلكترونية.
وأعرب معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، عن سعادته بانضمام اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية لمجتمع فيجتال العالمي، مؤكداً التزام دولة الإمارات الراسخ باحتضان الابتكار في مجال التكنولوجيا والرياضة عبر عن أملها أن تسهم بفاعلية في صياغة مرحلة رائدة جديدة في عالم الرياضة.
وأضاف: ((نتطلع لاستضافة أبوظبي نخبة الرياضيين والجماهير من جميع أنحاء العالم ضمن بطولة ألعاب المستقبل 2025 خلال ديسمبر المقبل)).
