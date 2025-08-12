  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
فضية للإمارات في ختام "آسيوية الملاكمة"

2025-08-12 07:16:17
(MENAFN- Al-Bayan) أهدى الملاكم أورخان أجاييف الإمارات ميدالية فضية في ختام مشاركته بمنافسات البطولة الآسيوية للملاكمة تحت 19 و22 عاماً، والتي أسدل الستار على منافستها أول من أمس في العاصمة التايلندية بانكوك، بمشاركة 370 ملاكماً من 25 دولة. جاء ذلك بعد فوزه على منافسه الأوزبكستاني اسلام ساليخوف في النزال النهائي لوزن فوق 95 كجم.

وشارك منتخب الإمارات بالبطولة بـ4 ملاكمين هم فهد تيمور (وزن 65 كجم)، وعيسى الكردي (وزن 80 كجم)، وبدر السدراني (وزن 60 كجم)، وأورخان أجاييف (وزن 95 كجم).

