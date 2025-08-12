فضية للإمارات في ختام "آسيوية الملاكمة"

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
فضية للإمارات في ختام "آسيوية الملاكمة"
(MENAFN- Al-Bayan) أهدى الملاكم أورخان أجاييف الإمارات ميدالية فضية في ختام مشاركته بمنافسات البطولة الآسيوية للملاكمة تحت 19 و22 عاماً، والتي أسدل الستار على منافستها أول من أمس في العاصمة التايلندية بانكوك، بمشاركة 370 ملاكماً من 25 دولة. جاء ذلك بعد فوزه على منافسه الأوزبكستاني اسلام ساليخوف في النزال النهائي لوزن فوق 95 كجم.
وشارك منتخب الإمارات بالبطولة بـ4 ملاكمين هم فهد تيمور (وزن 65 كجم)، وعيسى الكردي (وزن 80 كجم)، وبدر السدراني (وزن 60 كجم)، وأورخان أجاييف (وزن 95 كجم).
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
التحدي يعود في نسخته الثانية 11-13 سبتمبر 2025
عبارة على حائط المبكى تشعل الغضب في الكيان
الحكومة الإسبانية تطالب بالغاء حظر الاحتفالات الإسلامية
أظافر 'البولكا دوت'.. صيحة المانيكير الكلاسيكي لصيف هذا العام
زيلينسكي: التنازلات لن تقنع روسيا بوقف الأعمال القتالية
مجموعة عمل مشتركة لتعزيز وقف النار في السويداء