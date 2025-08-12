  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
المهر "محروس" يحرز لقب سباق "بري آكا" بفرنسا

المهر "محروس" يحرز لقب سباق "بري آكا" بفرنسا

2025-08-12 07:16:17
(MENAFN- Al-Bayan) أحرز المهر ((محروس)) لياس لإدارة سباقات الخيل لقب تحدي سباق ((بري آكا)) لمسافة 1400 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة، والذي أقيم أول من أمس في مضمار ((لاتست باسن آركاشون)) الفرنسي، بمشاركة 13 خيلاً في عمر 3 سنوات.

وهيمن ((محروس))، بإشراف دي جوليمين، وقيادة ماكسيم جيون، على السباق، متفوقاً بفارق نصف طول عن المهرة ((تي أس وسيمة))، لدانيال جياري، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة جوليوم جود جاي، مسجلاً 1:33:88 دقيقة، وجاءت ثالثة المهرة ((التاميرا)) لمبارك علي النعيمي، بإشراف المدربة إليزابيث بيرنارد، وقيادة مايكل فورست.

وشهد المضمار نفسه فوز الفرس ((ماري ليلى))، لـ((وذنان)) للسباقات، بإشراف أي دي ميول، وقيادة أوليفييه دانداجين، بلقب سباق ((ليوا إنترناشونال ستيكس)) للفئة الأولى لمسافة 2000 متر، بمشاركة 7 خيول عربية عمر 4 سنوات فما فوق، بزمن قدره 2:13:49 دقيقة.

وحققت البطلة لقب السباق، بفارق عنق عن الفرس ((نورما الموري))، للشقب ريسنج، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة أورلين لومتري، وجاءت ثالثة المهرة ((بيانكا دو غزال))، لناصر العطية، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة فالح بوغنيم.

MENAFN12082025000110011019ID1109920484

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث