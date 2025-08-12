المهر "محروس" يحرز لقب سباق "بري آكا" بفرنسا

MENAFN - Al-Bayan) أحرز المهر ((محروس)) لياس لإدارة سباقات الخيل لقب تحدي سباق ((بري آكا)) لمسافة 1400 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة، والذي أقيم أول من أمس في مضمار ((لاتست باسن آركاشون)) الفرنسي، بمشاركة 13 خيلاً في عمر 3 سنوات.

وهيمن ((محروس))، بإشراف دي جوليمين، وقيادة ماكسيم جيون، على السباق، متفوقاً بفارق نصف طول عن المهرة ((تي أس وسيمة))، لدانيال جياري، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة جوليوم جود جاي، مسجلاً 1:33:88 دقيقة، وجاءت ثالثة المهرة ((التاميرا)) لمبارك علي النعيمي، بإشراف المدربة إليزابيث بيرنارد، وقيادة مايكل فورست.

وشهد المضمار نفسه فوز الفرس ((ماري ليلى))، لـ((وذنان)) للسباقات، بإشراف أي دي ميول، وقيادة أوليفييه دانداجين، بلقب سباق ((ليوا إنترناشونال ستيكس)) للفئة الأولى لمسافة 2000 متر، بمشاركة 7 خيول عربية عمر 4 سنوات فما فوق، بزمن قدره 2:13:49 دقيقة.

وحققت البطلة لقب السباق، بفارق عنق عن الفرس ((نورما الموري))، للشقب ريسنج، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة أورلين لومتري، وجاءت ثالثة المهرة ((بيانكا دو غزال))، لناصر العطية، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة فالح بوغنيم.