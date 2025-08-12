المهر "محروس" يحرز لقب سباق "بري آكا" بفرنسا

المهر "محروس" يحرز لقب سباق "بري آكا" بفرنسا
وهيمن ((محروس))، بإشراف دي جوليمين، وقيادة ماكسيم جيون، على السباق، متفوقاً بفارق نصف طول عن المهرة ((تي أس وسيمة))، لدانيال جياري، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة جوليوم جود جاي، مسجلاً 1:33:88 دقيقة، وجاءت ثالثة المهرة ((التاميرا)) لمبارك علي النعيمي، بإشراف المدربة إليزابيث بيرنارد، وقيادة مايكل فورست.
وشهد المضمار نفسه فوز الفرس ((ماري ليلى))، لـ((وذنان)) للسباقات، بإشراف أي دي ميول، وقيادة أوليفييه دانداجين، بلقب سباق ((ليوا إنترناشونال ستيكس)) للفئة الأولى لمسافة 2000 متر، بمشاركة 7 خيول عربية عمر 4 سنوات فما فوق، بزمن قدره 2:13:49 دقيقة.
وحققت البطلة لقب السباق، بفارق عنق عن الفرس ((نورما الموري))، للشقب ريسنج، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة أورلين لومتري، وجاءت ثالثة المهرة ((بيانكا دو غزال))، لناصر العطية، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة فالح بوغنيم.
