4 ميداليات للإمارات في دورة الألعاب العالمية للجوجيتسو

MENAFN - Al-Bayan) اختتم المنتخب الوطني للجوجيتسو، أمس، مشاركته في دورة الألعاب العالمية ((تشنغدو 2025))، بحصيلة 4 ميداليات ملونة، حيث نجح محمد السويدي في إضافة ميدالية برونزية في منافسات الوزن المفتوح للرجال في اليوم الختامي للبطولة.

وكان السويدي قد حقق أمس الميدالية الفضية في فئة وزن تحت 69 كجم للرجال. وأصبح رصيد المنتخب الوطني ذهبية واحدة، وفضيتين، وميدالية برونزية واحدة.

وسيسجل تاريخ مشاركات المنتخب في هذا الحدث العالمي الكبير أن الميداليات الأربع في البطولة تحققت عبر سعيد الكبيسي، الذي أحرز الذهبية في فئة وزن تحت 85 كجم، ومهدي العولقي الذي حقق الفضية في فئة وزن تحت 77 كجم، ومحمد السويدي فضية وبرونزية في وزن 69 كجم، والمفتوح على التوالي.

وقال يوسف عبد الله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو: ((نفخر بالأداء الذي قدّمه أبطالنا في دورة الألعاب العالمية، حيث واجهوا نخبة من أبرز نجوم الجوجيتسو على الساحة الدولية، وأثبتوا ما يتمتعون به من مهارة عالية، وتركيز كبير، وعزيمة لا تلين.

إن العودة بعدد مميز من الميداليات من بطولة بهذا المستوى العالمي تعكس كفاءة المواهب التي يزخر بها المنتخب، وحصيلة العمل المتواصل الذي يبذله الجهازان الفني والتدريبي، إلى جانب الدعم الذي يقدمه اتحاد الإمارات للجوجيتسو لضمان جاهزية لاعبينا لمواجهة أقوى المنافسين.

وقال محمد السويدي: ((شاركت في هذه البطولة بهدف تحقيق الذهبية، ولكن في النهاية كل مشاركة في أي بطولة هي فرصة للتعلم والتطور.

الوقوف على منصة التتويج رافعاً علم الإمارات شرف كبير ودافع لمضاعفة الجهد لتقديم الأفضل دوماً. هذه التجربة عززت إصراري على تحقيق المزيد مستقبلاً)).

من جانبه، قال هيلدر ميديروس، مدرب المنتخب الوطني للجوجيتسو: ((كانت مشاركة مميزة للغاية للفريق.

لقد أظهر اللاعبون مهاراتهم الفنية العالية وقدراتهم الذهنية، واعتمدوا أساليب واستراتيجيات مختلفة في جميع النزالات.

إحراز 4 ميداليات في بطولة بهذا الحجم إنجاز رائع، وسنعمل على الاستفادة من هذه التجربة لتحقيق نتائج أكبر في المنافسات الدولية المقبلة)).