4 ميداليات للإمارات في دورة الألعاب العالمية للجوجيتسو

4 ميداليات للإمارات في دورة الألعاب العالمية للجوجيتسو
وكان السويدي قد حقق أمس الميدالية الفضية في فئة وزن تحت 69 كجم للرجال. وأصبح رصيد المنتخب الوطني ذهبية واحدة، وفضيتين، وميدالية برونزية واحدة.
وسيسجل تاريخ مشاركات المنتخب في هذا الحدث العالمي الكبير أن الميداليات الأربع في البطولة تحققت عبر سعيد الكبيسي، الذي أحرز الذهبية في فئة وزن تحت 85 كجم، ومهدي العولقي الذي حقق الفضية في فئة وزن تحت 77 كجم، ومحمد السويدي فضية وبرونزية في وزن 69 كجم، والمفتوح على التوالي.
وقال يوسف عبد الله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو: ((نفخر بالأداء الذي قدّمه أبطالنا في دورة الألعاب العالمية، حيث واجهوا نخبة من أبرز نجوم الجوجيتسو على الساحة الدولية، وأثبتوا ما يتمتعون به من مهارة عالية، وتركيز كبير، وعزيمة لا تلين.
إن العودة بعدد مميز من الميداليات من بطولة بهذا المستوى العالمي تعكس كفاءة المواهب التي يزخر بها المنتخب، وحصيلة العمل المتواصل الذي يبذله الجهازان الفني والتدريبي، إلى جانب الدعم الذي يقدمه اتحاد الإمارات للجوجيتسو لضمان جاهزية لاعبينا لمواجهة أقوى المنافسين.
وقال محمد السويدي: ((شاركت في هذه البطولة بهدف تحقيق الذهبية، ولكن في النهاية كل مشاركة في أي بطولة هي فرصة للتعلم والتطور.
الوقوف على منصة التتويج رافعاً علم الإمارات شرف كبير ودافع لمضاعفة الجهد لتقديم الأفضل دوماً. هذه التجربة عززت إصراري على تحقيق المزيد مستقبلاً)).
من جانبه، قال هيلدر ميديروس، مدرب المنتخب الوطني للجوجيتسو: ((كانت مشاركة مميزة للغاية للفريق.
لقد أظهر اللاعبون مهاراتهم الفنية العالية وقدراتهم الذهنية، واعتمدوا أساليب واستراتيجيات مختلفة في جميع النزالات.
إحراز 4 ميداليات في بطولة بهذا الحجم إنجاز رائع، وسنعمل على الاستفادة من هذه التجربة لتحقيق نتائج أكبر في المنافسات الدولية المقبلة)).
