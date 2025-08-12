  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امتلاك المعلومات لا يعني بالضرورة استيعابها "1-2"

2025-08-12 07:16:16
(MENAFN- Al-Bayan) الحصول على المعلومة، فيما مضى، كان صعباً، مشكلة يأخذ حلها وقتاً. هذه المعاناة لمن قاساها، مر عليها نحو 25 سنة ونيّف. اليوم، أصبح البحث عن المعلومة، نزهة. نقرة زر.

لكن المعلومة تفرعت بمشكلاتها، فولدت لنا مشكلة جديدة، أعقد من الأولى، هي كيف يمكن توظيف المعلومة ضمن سياق، لتكتسب الفكرة من خلالها زخماً وقوة وتأثيراً على القارئ أو المستمع؟ فإذا تعدّدت المعاني كان الفصل للسياق. وكلمة (توظيف) في الأدبيات الإنجليزية شبه مصطلح - (Implementation).

ولاحقاً، صار معلوماً لدى العاملين في حقل الصحافة والإعلام، ما يشبه القاعدة، تقول: إن المعلومة إذا اجتزئت من سياقها لا معنى لها. والشيء ذاته انسحب على الأخبار؛ فالخبر المُجتزأ من سياقه العام لا يؤخذ به، لكن هل انتهى صداع المعلومة عند حد؟ لا، لم ينته.

تكونت، بمرور الوقت، ظاهرة وبدأت تنتشر، قامت على أن من يمتلك المعلومات ليس بالضرورة يستطيع استعمالها على نحو سليم ومفيد. وأعطت الظاهرة توصيفات أو مفاهيم، منها:

إن امتلاك الفرد لكمّ من المعلومات لا يعني بأن طاقته الذهنية قادرة على استيعاب ما يحمله من أسفار، واستعمالها بشكل جيد عند الكتابة أو الحديث، ما يجعل الشخص غير مؤهل لإنتاج الأفكار.

ومن الأمثلة التي قد تصدف في الحياة اليومية: شخص يقرأ كثيراً، ويحفظ كماً من المعلومات، لكنك لا تلمس فيما كتب أو تحدّث ثراء ما يحمل؛ فتدرك بأنك أمام شخص لا يمتلك القدرة على توظيف أي من مدخراته المعرفية. بالمقابل، هنالك شخص لا يقرأ كثيراً، وربما إن قرأ انتقى، وخزينه المعلوماتي أو المعرفي ضعيف مقارنة بالأول.

لكنه حين يكتب أو يتحدث، تشعر بأنه يمتاز بالربط الذكي للمعلومات، وأنه يمنحك مفاتيح لاكتشاف أبعاد جديدة، ويغمرك بإحساس، لا فقط بالمنطق الذي طغى على مقالته، بل بوقعها وتأثيرها عليك. إذاً، نحن أمام معلومات تسيل بها أودية، أو أمام طاقتين استيعابيتين، قوية وضعيفة.

