سلام نسبي أم حرب باردة جديدة؟

MENAFN - Al-Bayan) تعلق عديد الأطراف أهمية بالغة على اللقاء المنتظر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، الجمعة المقبل في ولاية ألاسكا الأمريكية، ويبدو أن هذا اللقاء لن يحضره أي طرف آخر.

وتضغط أطراف أوروبية عدة من أن يكون الأوكرانيون طرفاً في هذا اللقاء، غير أن الرئيس الروسي اعتبر أن الظروف الحالية غير ناضجة لذلك. ويتجه الرأي إلى أن لقاء ترامب وبوتين سيكون متعدد المحاور، وأن الحرب الروسية الأوكرانية، على أهميتها قد لا تكون محور اللقاء الرئيسي.

ويولي كل من الرئيسين الأمريكي والروسي اهتماماً خاصاً لمستقبل العلاقات البينية ويعتقدان أنها تكتسي أبعاداً استراتيجية، رغم اختلاف خلفيات ومقاصد الطرفين.

وإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أن العلاقة مع روسيا ضرورية لمستقبل نزاعها متعدد الأوجه مع الصين، فإن الجانب الروسي يرى في هذا اللقاء المنتظر مناسبة جدية للعودة على الساحة الدولية كقوة عظمى مؤثرة في مجمل القضايا والأحداث في العالم، دون أن يؤثر ذلك على العلاقة المتينة مع الصين، والثابت أن الطرفين على اقتناع تام بأن العائدات الاقتصادية لتحسّن العلاقة بين الدولتين كبيرة ومغرية.

ويبدو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعي تماماً خلفيات ومقاصد وحاجيات نظيره الأمريكي من هذا اللقاء، ما حمله على الرفع من سقف طلباته سواء تعلق الأمر بالمسألة الأوكرانية أم بجملة القضايا الأخرى.

ويتبين من خلال التسريبات والتصريحات الصحافية أن الحرب الروسية الأوكرانية تتجه بعد لقاء ترامب وبوتين إلى سلام نسبي، ومحتوى هذا السلام هو وقف إطلاق النار وتبادل للأراضي والبدء بمفاوضات سلام للقضاء على الأسباب العميقة للنزاع، ومن ذلك حيادية أوكرانيا والعلاقة مع حلف الناتو وخفض مستوى التسلح الأوكراني، ما سيجعل من هذا السلام النسبي شكلاً من أشكال الحرب الباردة..

وهو سلام يرى فيه الملاحظون فرض أمر واقع على الجانب الأوكراني، ما حمل الرئيس الأوكراني وكذلك أطراف أوروبية عدة على رفضه مسبقاً.

ويلقي النزاع الروسي الأوكراني بظلاله على المشهد الدولي رغم اختلاف التعاطي معه، وفي حين تدفع أطراف أوروبية عدة إلى دعم وتسليح أوكرانيا لسد الطريق أمام نصر روسي متوقع وهو ما يؤجج وتيرة الحرب ويهدد بتوسيعها، تؤكد الصين وأطراف دولية أخرى على ضرورة وقف إطلاق النار الفوري والبدء في مفاوضات سلام.

وتصر روسيا التي تحرز تقدماً ميدانياً كبيراً، في مقابل ذلك على وضع شروط مسبقة لوقف إطلاق النار ومنها وقف تسليح أوكرانيا ورفع العقوبات الاقتصادية ضدها والقبول بمبدأ تبادل الأراضي، وهي شروط لا يعارضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي يضغط بقوة على رئيس أوكرانيا من أجل القبول.

وإن حتمية حل الأزمة الروسية الأوكرانية بأي شكل من الأشكال هي مقدمة أساسية لكل من ترامب وبوتين من أجل توسيع نطاق العلاقات بينهما لتشمل قضايا أخرى، وربما لوضع استراتيجية مشتركة وضرورية بالنسبة للرئيس الأمريكي الذي يسعى إلى تركيز وتكثيف الأوراق الرابحة بين يديه تمهيداً لحربه المستقبلية مع الصين.

ويعتمد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على منطق القوة متعددة الأبعاد الاقتصادية والسياسية والعسكرية، من أجل فرض واقع جديد في العلاقات الدولية تكون فيه الأولوية المطلقة لمصالح بلاده العليا، وهو ما يهدد بالفعل مكاسب المنظومة القانونية والمؤسساتية لما بعد الحرب العالمية الثانية.

وإذ تعارض أوروبا وبريطانيا وكندا وحتى الصين بشدة السلوكيات الجديدة للإدارة الأمريكية، فإن الرئيس الروسي يساير هذا التوجه الأمريكي دون التورط في الانخراط فيه واعتماده سياسة مطلقة في كل المسائل والقضايا، وهو ما يفسر التباين في المواقف من قضية فلسطين وحرب التعريفات الجمركية.

وتسعى الأطراف الدولية الرافضة لمنطق الاستفراد الروسي الأمريكي بمجمل القضايا الدولية والإقليمية إلى منع أن تكون اتفاقات ألاسكا بين ترامب وبوتين إعادة إنتاج لاتفاقية يالطا في فبراير 1945 بين الاتحاد السوفييتي وبريطانيا، والتي خرج منها جوزيف ستالين أكبر المستفيدين.

وإذا كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بإمكانه تحقيق اختراق مهم خلال لقائه مع ترامب، فإنه من الصعب على الرئيس الأمريكي التوصل إلى إنجاز كبير يخول له تحويل مسار التاريخ الذي أنهى إلى أجل غير مسمى حقبة إمبراطورية القطب الأمريكي الواحد.