غزة.. حرب الظلام

MENAFN - Al-Bayan) منذ بدء حكومة بنيامين نتانياهو حربها الدموية بمراحلها المتتابعة على قطاع غزة في الثامن من أكتوبر 2023، بكل ما تشهده من فظائع غير مسبوقة على كل الأصعدة الإنسانية، وهناك حرص مستمر واستراتيجي من هذه الحكومة على أن تظل هذه الحرب وكل فصولها وحلقاتها المأساوية على الأرض في جنح الظلام.

وكان هذا يعني ولا يزال، بالنسبة لتلك الحكومة، ألا يسمح الجيش الإسرائيلي بدخول أي صحافي أو إعلامي، سواء أجنبي أو إسرائيلي، القطاع لتغطية مجريات الحرب، طيلة ما يقرب من عامين من بدئها.

وطوال تلك الفترة تزاحم مئات المراسلين لمختلف وسائل الإعلام العالمية في إسرائيل، في انتظار أن تسمح لهم السلطات الإسرائيلية بدخول غزة لتغطية الحرب، ووصل عددهم في بدئها لنحو 1800 صحافي.

إلا أن الحظر على هذا كان شاملاً وصارماً، لم يفلت منه من الصحافة العالمية سوى 3 وفود مراسلة لوسائل إعلام أمريكية، سُمح لها بمرافقة القوات الإسرائيلية بداخل غزة لساعات قليلة للغاية، وحتى على صعيد الإعلام الإسرائيلي طبقت حكومة نتانياهو قواعد حظر دخول قطاع غزة نفسها، إلا باستثناءات نادرة سمحت بها بشرط مرافقة الصحافيين الجيش الإسرائيلي ولساعات محدودة، ومرة واحدة تسللت فيها مراسلة قناة CNN الأمريكية إلى داخل القطاع لساعات عدة.

وعلى الرغم من مئات المطالبات من وسائل الإعلام العالمية والمنظمات الأممية والدولية للسلطات الإسرائيلية بالسماح للمراسلين الأجانب بدخول غزة لتغطية الحرب، فقد كان القرار الإسرائيلي غير قابل للتغيير وصارماً ((لن يدخل أحد من هؤلاء إلى القطاع)).

وبدا مؤكداً في ظل هذا أن لدى إسرائيل ما تخفيه أو تخشى من كشفه في هذه الحرب الدموية، ولهذا خرقت سمة أساسية للدولة الديمقراطية التي تزعم أنها كذلك، وهي حرية تداول المعلومات والرأي والتعبير وحق الرأي العام في التعرف على الحقائق من خلال إعلام حر.

من هنا لم يكن أمام وسائل الإعلام في مختلف دول العالم، لتغطية ما يجري في غزة، سوى الاعتماد الكامل على مراسليها وممثلي وكالات الصحافة العالمية بداخلها، من الصحافيين والإعلاميين الفلسطينيين أبناء القطاع.

وأصبح بهذا هدف حرب الظلام التي تريدها إسرائيل في غزة أكثر سهولة بالنسبة لجيشها.. فلم يكن يضير هذا الجيش أن يضيف، لأكثر من 200 ألف ضحية لهجماته بين قتيل وجريح ومعتقل من أبناء القطاع، بضع مئات أخرى من الصحافيين والإعلاميين الفلسطينيين.

وهكذا، وبحسب جميع المصادر الدولية والأممية، أضحت غزة هي معسكر الإبادة الأوسع والأكثر توحشاً للصحافيين والإعلاميين منذ أن عرفت البشرية مهنتهم..

فحسب منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة، وصل عدد الصحافيين القتلى في كل بلدان العالم التي شهدت نزاعات في عام 2022 إلى 23 صحفياً، مقارنة بعدد 20 منهم في العام السابق عليه.

بينما بلغ عدد المقتولين منهم عام 2023 في غزة وحدها، 24 صحافياً فلسطينياً.. بينما أكدت لجنة حماية الصحافيين في نيويورك أن عدداً قياسياً من الصحافيين قتلوا في أنحاء العالم عام 2024، وأن إسرائيل مسؤولة عن مقتل نحو 70% منهم، وبحسب بيانات هذه اللجنة.

فقد قتلت القوات الإسرائيلية منذ بدء حربها في قطاع غزة وحتى اللحظة 178 صحافياً فلسطينياً، وأصابت بجروح مختلفة نحو 90 آخرين، بينما تم اعتقال قرابة 130 لا يزال مصيرهم مجهولاً.

من جهتها، أكدت منظمة العفو الدولية، في بيان أخير لها، أنه لم يسبق لأي نزاع في التاريخ الحديث أن حصد هذا العدد الكبير من الأرواح في صفوف الصحافيين، مقارنة بالإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، مطالبة بإجراء تحقيق مستقل ومحايد في قتل الصحافيين الفلسطينيين، وتحقيق العدالة والتعويض لعائلاتهم.

إن ما يجري في غزة من تصفية وتعمد استهداف الصحافيين والإعلاميين من الجيش الإسرائيلي، وصولاً إلى تلك الأرقام القياسية غير المسبوقة، يؤكد أن الحرب التي تجري هناك منذ قرابة العامين، ليست فقط دموية وتتنافى مع كل قواعد القانونين الدولي والإنساني، بل هي أيضاً حرب الظلام الأولى في التاريخ الحديث، التي لا تريد السلطات الإسرائيلية للرأي العام العالمي أن يراها على حقيقتها بكل تفاصيلها المروعة.