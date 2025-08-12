قهوة فلسطينية

MENAFN - Al-Bayan) منذ قرابة العامين، وتحديداً منذ أكتوبر 2023، والآلة العسكرية الإسرائيلية تحصد الحياة في قطاع غزة، في حرب وحشية دموية شنتها إسرائيل على القطاع، ما أدى لأن يصبح، وفي ظرف زمني قياسي، خرائب وقبوراً وأرض معركة لم تهدأ حتى اليوم.

وولدت هذه الحرب الكثير من الأزمات والكوارث والتعقيدات السياسية والجيوسياسية التي لم يظهر حتى اللحظة أي ضوء في أي نفق يشير إلى احتمال إطفاء نيرانها، واتقاء ما تبقى من حياة هناك!!

إن هذه الصور القاتمة لقطاع غزة، والتي نتابعها يومياً على شاشات التلفزة ووسائل التواصل الاجتماعي وتقارير وكالات الأنباء الدولية، كانت غير ذلك تماماً قبل عملية الطوفان.

إن صلة غريبة بعض الشيء تولدت بيني وبين حانوت يبيع القهوة في أحد شوارع غزة، لا أعرفه ولا أعرف الشباب الذين يتحركون في داخله منذ الصباح وحتى الساعات الأخيرة من الليل، يحمصون القهوة ويطحنونها ويكيلونها ويزينونها، ثم يقدمونها لزبائنهم، أو يغلونها ويقدمونها قهوة سائغة للطالبين!

لكنّ صديقاً فلسطينياً يقطن في القاهرة منذ أعوام، قدّم لي كيس قهوة فاخرة، قبل أن تشن حماس هجومها، ففاحت رائحة القهوة بيني وبين القطاع ذاك، وعبقت ذاكرتي بمحبة تلك القهوة اللذيذة، وصرت كلما حط بي الترحال في القاهرة أجد نصيبي من قهوة (زحيمان) الفلسطينية عند ذاك الصديق!

حتى كان آخر كيس تلقيته منه ولم أفتحه، خزنته زمناً ثم نسيته، البارحة فتحت الكيس فإذا بكل شيء يعبق في الفضاء حولي، وكأن القهوة معبأة للتوّ، قلت بصوت عالٍ: يا الله ما أطيب رائحة فلسطين.

أعددت فنجاناً في الصباح الباكر، ولم أشأ أن أفتح التلفاز، أو أرى ما آل إليه الأمر هناك، لكنني دعوت الله أن ينتهي هذا الكابوس، وأن تعبق هذه القهوة والأخبار المطمئنة مجدداً، فهناك قلوب كثيرة، كقلب صديقي الفلسطيني، ذابت حزناً وكمداً وقهراً على ما يجري هناك!