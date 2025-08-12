  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الزرقاء تحطم رقمها القياسي في الحرارة منذ أكثر من قرن

2025-08-12 03:12:08
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- سجّلت محطة الزرقاء التابعة لإدارة الأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء 12 آب 2025، أعلى درجة حرارة عظمى في تاريخها منذ بدء السجلات المناخية قبل أكثر من 100 عام، حيث بلغت 44.8 درجة مئوية.
ويكسر هذا الرقم الرقم القياسي السابق البالغ 44.6 درجة مئوية، والذي تم تسجيله في تاريخي 20 آب 2010 و13 آب 2023، وفق ما وثقته إدارة الأرصاد الجوية في البنك المناخي الأردني التابع لإدارة الأرصاد الجوية
وبهذا الإنجاز المناخي، تدخل مدينة الزرقاء رسميًا قائمة المحطات التي حطمت أرقامها التاريخية، لتكون الأولى هذا العام في تسجيل رقم قياسي جديد، في ظل استمرار تأثير الموجة الحارة على المملكة.
ومع استمرار الموجة الحارة، لا يُستبعد أن نشهد تحطيم أرقام قياسية أخرى، مما يجعل السجلات المناخية الأردنية على موعد مع المزيد من التحديثات التاريخية.

MENAFN12082025000208011052ID1109919611

