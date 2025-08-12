الزرقاء تحطم رقمها القياسي في الحرارة منذ أكثر من قرن

403
الزرقاء تحطم رقمها القياسي في الحرارة منذ أكثر من قرن
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- سجّلت محطة الزرقاء التابعة لإدارة الأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء 12 آب 2025، أعلى درجة حرارة عظمى في تاريخها منذ بدء السجلات المناخية قبل أكثر من 100 عام، حيث بلغت 44.8 درجة مئوية.
ويكسر هذا الرقم الرقم القياسي السابق البالغ 44.6 درجة مئوية، والذي تم تسجيله في تاريخي 20 آب 2010 و13 آب 2023، وفق ما وثقته إدارة الأرصاد الجوية في البنك المناخي الأردني التابع لإدارة الأرصاد الجوية
وبهذا الإنجاز المناخي، تدخل مدينة الزرقاء رسميًا قائمة المحطات التي حطمت أرقامها التاريخية، لتكون الأولى هذا العام في تسجيل رقم قياسي جديد، في ظل استمرار تأثير الموجة الحارة على المملكة.
ومع استمرار الموجة الحارة، لا يُستبعد أن نشهد تحطيم أرقام قياسية أخرى، مما يجعل السجلات المناخية الأردنية على موعد مع المزيد من التحديثات التاريخية.
