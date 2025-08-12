  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الصفدي وبارك يبحثان دعم استقرار سوريا وتثبيت وقف إطلاق النار في السويداء

2025-08-12 03:12:08
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الجمهورية التركية والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس بارِك، قُبيل الاجتماع الثلاثي الأردني-السوري-الأميركي المشترك لبحث الأوضاع في سوريا ودعم استقرارها، وتثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء جنوب سوريا وحل الأزمة هناك.
وأكّد الصفدي وبارِك الحرص المشترك على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة وزيادة التعاون في مختلف المجالات.
وبحث الصفدي وبارِك سبل دعم الحكومة السورية في تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء وحل الأزمة هناك. كما أكّدا استمرار التعاون في جهود دعم عملية إعادة البناء في سوريا على الأسس التي تضمن وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها، وتلبي طموحات شعبها، وتحفظ أمن كل السوريين وحقوقهم.
وثمّن الصفدي دور الولايات المتحدة الرئيس في هذه الجهود، وأكّد استمرار التعاون لتحقيق هدفها المشترك.


MENAFN12082025000208011052ID1109919610

