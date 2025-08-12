افتتاح معرض تكنولوجيا الغذاء الدولي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بدأت مساء اليوم الثلاثاء فعاليات معرض الغذاء وتكنولوجيا الغذاء الدولي المقام بالمركز الأردني للمعارض الدولية في "مكة مول"، بمشاركة شركات محلية وعربية وأجنبية متخصصة بالغذاء.



وينظم المعرض في دورته الثالثة، شركة "نبض الدولية" لتنظيم المعارض والمؤتمرات، برعاية المؤسسة العامة للغذاء والدواء وبالتعاون والشراكة مع النقابة العامة لتجار المواد الغذائية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).



ويشارك بالمعرض الذي يستمر ثلاثة أيام، شركات من الصين والبحرين والعراق وفلسطين ومصر ولبنان والهند وسلطنة عمان واليونان وسيريلانكا والإمارات العربية والسعودية إلى جانب الأردن.



ويشتمل المعرض، الذي سيفتح أبوابه من الساعة الثانية ظهرا وحتى التاسعة ليلا، ويستمر ثلاثة أيام، على العديد من المعروضات لشركات محلية ودولية تعمل بمجالات تصنيع وتعبئة اللحوم والبقوليات والحبوب والمكسرات والعصائر والزيوت النباتية والخضار والفواكه المجمدة.



وسيتضمن المعرض ندوات علمية متخصصة وورش عمل تفاعلية، بمشاركة خبراء محليين ودوليين، لمناقشة أحدث الاتجاهات في صناعة الغذاء وتقنيات التعبئة والتغليف وسلامة الغذاء.



وHكد رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان، خليل الحاج توفيق، أهمية المعرض في تعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية بين الأردن والدول العربية والأجنبية والإسلامية، مؤكدًا أن الأردن سيظل بلد الخير والمحبة والسلام.



وأشار إلى أن غرفة تجارة الأردن ونقابة تجار المواد الغذائية على أتم الاستعداد لتنسيق لقاءات ثنائية بين الشركات المشاركة والوفود الزائرة، سواء خلال المعرض أو بعده، بهدف تسهيل التواصل وبحث فرص التوسع في الأسواق.



ودعا الحاج توفيق المستثمرين العرب والأجانب إلى استغلال الميزات التنافسية التي يتمتع بها الأردن، بما في ذلك الأمن والاستقرار، والحوافز غير المسبوقة التي يوفرها قانون البيئة الاستثمارية الجديد، بالإضافة إلى موقعه الاستراتيجي واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطه بالولايات المتحدة وأوروبا وكندا ودول عديدة.



وشدد على أهمية تحقيق التكامل الغذائي الذي يرتكز على تكامل أدوار المزارع والصناعي والتاجر، مؤكدا أن القطاع الخاص الأردني قادر على تحقيق الأمن الغذائي بالمملكة في كل الظروف.



من جانبها، أكدت مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتورة رنا عبيدات، أن الأمن الغذائي قضية جوهرية تمس حياة كل إنسان، مشيرة الى أن الأمن الغذائي والزراعي والاقتصادي يشكل أضلاع مثلث متكامل لضمان حصول جميع الأفراد، وفي كل الأوقات، على غذاء كافٍ وآمن يلبي احتياجاتهم الصحية ويدعم التنمية ويحافظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.



وبينت أن التحديات التي تواجه هذه المنظومة أصبحت أكثر تعقيدا في ظل التغيرات المناخية، وتقلبات الأسواق، وانعكاسات الأزمات الاقتصادية والسياسية العالمية، ما يستدعي تكاتف جهود القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، لبناء منظومة غذائية مرنة تواكب المستقبل وتستفيد من التقنيات الحديثة في إنتاج وتخزين وتوزيع الغذاء.



وأوضحت أن المؤسسة تضع على عاتقها مسؤولية الارتقاء بمعايير الرقابة والجودة وسلامة الغذاء، وتعزيز تنافسية الصناعات الغذائية الوطنية، وبناء شراكات قوية بين مختلف القطاعات، مع الالتزام الصارم بالمواصفات الأردنية ورفع وعي المستهلك ليكون شريكًا في حماية صحته، إضافة إلى تطبيق أحدث النظم والابتكارات لضمان سلامة الغذاء المحلي والمستورد.

وشددت عبيدات، على أن الأمن الغذائي مسؤولية مشتركة، ونجاحه مرهون بالتعاون والتكامل بين الجهود الوطنية والإقليمية والدولية، مؤكدة أهمية العمل من اليوم لبناء مستقبل غذائي آمن ومستدام.

بدورها، قالت مدير عام شركة نبض الدولية لتنظيم المعارض والمؤتمرات، العنود جرار، إن الشركة حريصة على إدامة تنظيم المعرض بشكل دوري، واستقطاب الأشقاء والأصدقاء للمشاركة فيه كونه من أكبر المعرض التي تقام بالأردن لجهة المشاركة والشمولية ونوعية الشركات واختصاصها بالغذاء وتكنولوجيا الغذاء.



وأوضحت أن الأمن الغذائي بات اليوم هاجسا لكل الدول في ظل التوترات في سلاسل التوريد وانسياب التجارة، مبينة أن رؤية التحديث الاقتصادي جعلت من الصناعات الغذائية والأمن الغذائي أحد القطاعات عالية القيمة، ومحركا رئيسيا للابتكار والاستدامة داخل الاقتصاد الوطني.



وأشارت جرار إلى أن إقامة مثل هذه الفعاليات على أرض المملكة يسهم في تعزيز الشراكات التجارية بين الدول وأصحاب الأعمال، وترويج منتجات الشركات، وتنشيط قطاعات تجارية وخدمية عديدة وبما يخدم مصالحة الاقتصاد الوطني

بدوره، أكد رئيس نقابة تجار الخليل، وسيم الجعبري، اعتزاز الشعب الفلسطيني بعلاقاته التاريخية والإنسانية والاقتصادية المتجذرة مع المملكة قيادة وشعبا، مشيدًا بمواقف الأردن الثابتة والمشرفة في دعم القضية الفلسطينية وحماية المقدسات، والوقوف الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني في مختلف الظروف.



وقال الجعبري، إن الأردن يمثل العمق العربي والإسلامي لفلسطين، وعلاقات الشعبين تتجاوز الجوار الجغرافي إلى روابط الدم والمصير المشترك، مؤكدا رفض الشعب الفلسطيني لأي محاولات للتشكيك أو المزاودة على مواقف المملكة الداعمة.



وأشار إلى أن المملكة تعد الشريك التجاري الأكبر لفلسطين، وتشكل مصدرًا رئيسا للمواد الأساسية ومستلزمات تشغيل المصانع ودعم عجلة الإنتاج.



من جهته، أشار ممثل إحدى الشركات الإماراتية أحمد عرفات، إلى أن سلامة الغذاء تمثل أولوية قصوى للجميع، مشددًا على أن ضمان وصول الغذاء للمستهلك دون أي مخاطر على الصحة يتطلب تعاونًا وثيقا بين الحكومات والشركات، وتطبيق أنظمة تتبع وشفافية لسلسلة الإمداد.



ولفت إلى تحديات تواجه المنطقة العربية بمجال الغذاء منها طول سلاسل التوريد وتعدد حلقاتها، وضعف بعض آليات الرقابة، وغياب البيانات الدقيقة والفورية في أوقات الأزمات.



وبين عرفات، أن الفوائد من تطبيق أنظمة التتبع الغذائية كبيرة، فهي تسرّع الاستجابة، وتقلل الخسائر، وتحمي المستهلكين، وتزيد من ثقتهم بالمنتجات التي يعرفون مصدرها.