سائق أردني يُعيد 8 آلاف دينار نُسيت في مركبته

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
سائق أردني يُعيد 8 آلاف دينار نُسيت في مركبته
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
في موقف يعكس القيم الأصيلة من الأمانة والنزاهة، أعاد السائق الأردني سلطان محمد العيط مبلغًا ماليًا قدره 8 آلاف دينار إلى صاحبه، بعد أن تُرك دون قصد داخل مركبته.
وكان أحد المواطنين استقل سيارة سلطان متوجهًا إلى سوق السيارات بمحافظة المفرق، حاملاً معه المبلغ كدفعة أولى لشراء مركبة. وبعد وصوله إلى وجهته، غادر السيارة ونسي المبلغ الذي كان يضعه داخل كيس.
وبعد نحو 40 دقيقة، تواصل الراكب مع السائق للسؤال عن "الكيس" الذي نسيه، ليكتشف سلطان أن الحقيبة لا تزال في المركبة، وبداخلها المبلغ كاملاً دون أن يمسّه أحد.
وقال سلطان لـ"الوكيل الإخباري": "لم يستقل أحد السيارة بعد نزول الراكب، وتم العثور على المبلغ كما هو، وتم تسليمه لصاحبه".
ويجسد هذا الموقف، احد الصور المشرّفة من صور الأمانة التي نشأ عليها المجتمع الأردني، وتؤكد على أهمية الثقة والتعامل الصادق بين الناس.
في موقف يعكس القيم الأصيلة من الأمانة والنزاهة، أعاد السائق الأردني سلطان محمد العيط مبلغًا ماليًا قدره 8 آلاف دينار إلى صاحبه، بعد أن تُرك دون قصد داخل مركبته.
وكان أحد المواطنين استقل سيارة سلطان متوجهًا إلى سوق السيارات بمحافظة المفرق، حاملاً معه المبلغ كدفعة أولى لشراء مركبة. وبعد وصوله إلى وجهته، غادر السيارة ونسي المبلغ الذي كان يضعه داخل كيس.
وبعد نحو 40 دقيقة، تواصل الراكب مع السائق للسؤال عن "الكيس" الذي نسيه، ليكتشف سلطان أن الحقيبة لا تزال في المركبة، وبداخلها المبلغ كاملاً دون أن يمسّه أحد.
وقال سلطان لـ"الوكيل الإخباري": "لم يستقل أحد السيارة بعد نزول الراكب، وتم العثور على المبلغ كما هو، وتم تسليمه لصاحبه".
ويجسد هذا الموقف، احد الصور المشرّفة من صور الأمانة التي نشأ عليها المجتمع الأردني، وتؤكد على أهمية الثقة والتعامل الصادق بين الناس.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
إخماد حريق في محطة كهرباء تحويل الصبيحي
وزير السياحة يتفقد سير العمل في مشروع تطوير قلعة القطرانة
27.7 مليار ريال إيرادات شركة الكهرباء - جريدة الوطن السعودية
ترتيبات أممية لوقف إطلاق النار في اليمن
هل طلب كريستيانو رونالدو الزواج من جورجينا؟
الحكومة الإسبانية تطالب بالغاء حظر الاحتفالات الإسلامية