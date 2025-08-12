  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
سائق أردني يُعيد 8 آلاف دينار نُسيت في مركبته

2025-08-12 03:12:02
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
في موقف يعكس القيم الأصيلة من الأمانة والنزاهة، أعاد السائق الأردني سلطان محمد العيط مبلغًا ماليًا قدره 8 آلاف دينار إلى صاحبه، بعد أن تُرك دون قصد داخل مركبته.
وكان أحد المواطنين استقل سيارة سلطان متوجهًا إلى سوق السيارات بمحافظة المفرق، حاملاً معه المبلغ كدفعة أولى لشراء مركبة. وبعد وصوله إلى وجهته، غادر السيارة ونسي المبلغ الذي كان يضعه داخل كيس.
وبعد نحو 40 دقيقة، تواصل الراكب مع السائق للسؤال عن "الكيس" الذي نسيه، ليكتشف سلطان أن الحقيبة لا تزال في المركبة، وبداخلها المبلغ كاملاً دون أن يمسّه أحد.
وقال سلطان لـ"الوكيل الإخباري": "لم يستقل أحد السيارة بعد نزول الراكب، وتم العثور على المبلغ كما هو، وتم تسليمه لصاحبه".
ويجسد هذا الموقف، احد الصور المشرّفة من صور الأمانة التي نشأ عليها المجتمع الأردني، وتؤكد على أهمية الثقة والتعامل الصادق بين الناس.

