مهم من الغذاء والدواء لحفظ الأدوية خلال موجة الحر

2025-08-12 03:12:02
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعت المؤسسة العامة للغذاء والدواء إلى حفظ الأدوية وفق الإرشادات المدونة في النشرة الدوائية المرفقة أو على العبوة الخارجية في ظل الأجواء الحارّة التي تؤثر على المملكة في هذه الأثناء.
وقالت المؤسسة في ردها على استفسارات "الوكيل الإخباري"، إن الارشادات المدونة على علبة الدواء توضح شروط الحفظ والتخزين الملائمة، لافتة إلى ضرورة تجنب تعريض الأدوية لأشعة الشمس المباشرة والحرارة والرطوبة العالية، خاصة عند حملها خارج المنزل خلال الأجواء الحارة.
كما حذرت من استخدام الدواء في حال ملاحظة أي من مظاهر تغير اللون أو الرائحة أو القوام وذلك حرصا على صحة وسلامة المريض.
ودعت المؤسسة المواطنين للتواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والواتساب على الرقم 0795632000.

