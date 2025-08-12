  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
تعرف على أعلى درجة حرارة سجلتها المملكة الثلاثاء

2025-08-12 03:12:01
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- رصدت إدارة الأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء، أعلى عشر محطات جوية سجلت درجات الحرارة العظمى، وكانت أعلى درجات حرارة سجلت على مستوى المملكة حتى الساعة الثالثة عصراً، اذ سجلت محطة الباقورة 46.5 درجة مئوية، دير علا 46.2، العقبة 45.5، وادي الظليل 45.3، وادي الريان والأزرق الجنوبي 45، الزرقاء 44.8، القطرانة ومطار الملكة علياء والجفر 44 درجة مئوية.


وأكدت الأرصاد في بيانها، استمرار تأثير الموجة الحارة على المملكة حتى الخميس، داعيةً المواطنين خصوصًا في ساعات الظهيرة إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، وشرب كميات كافية من الماء، واتباع الإرشادات الصادرة ضمن الحملة التوعوية احم نفسك من الحر.

