تعرف على أعلى درجة حرارة سجلتها المملكة الثلاثاء

وأكدت الأرصاد في بيانها، استمرار تأثير الموجة الحارة على المملكة حتى الخميس، داعيةً المواطنين خصوصًا في ساعات الظهيرة إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، وشرب كميات كافية من الماء، واتباع الإرشادات الصادرة ضمن الحملة التوعوية احم نفسك من الحر.

