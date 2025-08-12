الأمانة تستقبل 7480 طفلاً خلال فعاليات النادي الصيفي

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الأمانة تستقبل 7480 طفلاً خلال فعاليات النادي الصيفي
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقبلت المراكز الاجتماعية التابعة لدائرة المرافق والبرامج الاجتماعية في أمانة عمان الكبرى 7480 طفلاً ضمن فعاليات النادي الصيفي للأطفال للعام الحالي.
وقالت الأمانة في بيان اليوم الثلاثاء، إن المراكز الاجتماعية التابعة لها استقبلت الأطفال ضمن الفئة العمرية من 7 إلى 13 سنة بمعدل 340 طفلاً يومياً، في عشرة مراكز خلال الفترة من 6 تموز ولغاية 5 آب الحالي.
واشتملت الفعاليات على العديد من الأنشطة كالبرامج التعليمية والتثقيفية، والحساب الذهني، وألعاب الشطرنج، وبرنامج "الاجتماعي الصغير"، ودروس الخط العربي، وحصص التوعية المرورية والتحدث أمام الجمهور، إضافة إلى النشاطات الترفيهية والألعاب كفقرات مسرح الدمى، و"الحكواتي"، ودروس تعلم الرسم ورقص الدبكة والأشغال اليدوية والطهي، والزيارات الميدانية والأنشطة المتنوعة.
وجاءت فعاليات النادي الصيفي التي أقيمت يومياً وبشكل مجاني ضمن خطة الدائرة السنوية لمشروع "عمان مدينة صديقة للأطفال"، بهدف استغلال أوقات فراغ الأطفال خلال العطلة الصيفية وبما يعود عليهم بالنفع والفائدة، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم وأنماط تفكيرهم من خلال أنشطة تصقل شخصياتهم وتعزز آفاقهم المعرفية والثقافية والمجتمعية.
وقالت الأمانة في بيان اليوم الثلاثاء، إن المراكز الاجتماعية التابعة لها استقبلت الأطفال ضمن الفئة العمرية من 7 إلى 13 سنة بمعدل 340 طفلاً يومياً، في عشرة مراكز خلال الفترة من 6 تموز ولغاية 5 آب الحالي.
واشتملت الفعاليات على العديد من الأنشطة كالبرامج التعليمية والتثقيفية، والحساب الذهني، وألعاب الشطرنج، وبرنامج "الاجتماعي الصغير"، ودروس الخط العربي، وحصص التوعية المرورية والتحدث أمام الجمهور، إضافة إلى النشاطات الترفيهية والألعاب كفقرات مسرح الدمى، و"الحكواتي"، ودروس تعلم الرسم ورقص الدبكة والأشغال اليدوية والطهي، والزيارات الميدانية والأنشطة المتنوعة.
وجاءت فعاليات النادي الصيفي التي أقيمت يومياً وبشكل مجاني ضمن خطة الدائرة السنوية لمشروع "عمان مدينة صديقة للأطفال"، بهدف استغلال أوقات فراغ الأطفال خلال العطلة الصيفية وبما يعود عليهم بالنفع والفائدة، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم وأنماط تفكيرهم من خلال أنشطة تصقل شخصياتهم وتعزز آفاقهم المعرفية والثقافية والمجتمعية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
إخماد حريق في محطة كهرباء تحويل الصبيحي
وزير السياحة يتفقد سير العمل في مشروع تطوير قلعة القطرانة
27.7 مليار ريال إيرادات شركة الكهرباء - جريدة الوطن السعودية
ترتيبات أممية لوقف إطلاق النار في اليمن
هل طلب كريستيانو رونالدو الزواج من جورجينا؟
الحكومة الإسبانية تطالب بالغاء حظر الاحتفالات الإسلامية