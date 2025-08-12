  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الأمانة تستقبل 7480 طفلاً خلال فعاليات النادي الصيفي

الأمانة تستقبل 7480 طفلاً خلال فعاليات النادي الصيفي

2025-08-12 03:12:00
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقبلت المراكز الاجتماعية التابعة لدائرة المرافق والبرامج الاجتماعية في أمانة عمان الكبرى 7480 طفلاً ضمن فعاليات النادي الصيفي للأطفال للعام الحالي.
وقالت الأمانة في بيان اليوم الثلاثاء، إن المراكز الاجتماعية التابعة لها استقبلت الأطفال ضمن الفئة العمرية من 7 إلى 13 سنة بمعدل 340 طفلاً يومياً، في عشرة مراكز خلال الفترة من 6 تموز ولغاية 5 آب الحالي.
واشتملت الفعاليات على العديد من الأنشطة كالبرامج التعليمية والتثقيفية، والحساب الذهني، وألعاب الشطرنج، وبرنامج "الاجتماعي الصغير"، ودروس الخط العربي، وحصص التوعية المرورية والتحدث أمام الجمهور، إضافة إلى النشاطات الترفيهية والألعاب كفقرات مسرح الدمى، و"الحكواتي"، ودروس تعلم الرسم ورقص الدبكة والأشغال اليدوية والطهي، والزيارات الميدانية والأنشطة المتنوعة.
وجاءت فعاليات النادي الصيفي التي أقيمت يومياً وبشكل مجاني ضمن خطة الدائرة السنوية لمشروع "عمان مدينة صديقة للأطفال"، بهدف استغلال أوقات فراغ الأطفال خلال العطلة الصيفية وبما يعود عليهم بالنفع والفائدة، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم وأنماط تفكيرهم من خلال أنشطة تصقل شخصياتهم وتعزز آفاقهم المعرفية والثقافية والمجتمعية.

MENAFN12082025000208011052ID1109919604

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث