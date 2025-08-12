  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
ختام بطولة المملكة للتصوير تحت الماء

2025-08-12 03:11:59
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اختتمت اليوم الثلاثاء في العقبة فعاليات بطولة المملكة المفتوحة للتصوير تحت الماء والتي نظمها الاتحاد الملكي الأردني للرياضات البحرية على مدى يومين وسط تنافس نخبة من المصورين المحترفين.


وجرى في ختام البطولة إعلان النتائج الرسمية وتتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، وأدار البطولة الحكام الفنيون المحليون موفق أبو عنزة وأحمد الحوامدة وحمزة نجادات، بالإضافة لحكام (الجوري/الصور) مهدي بن حيدر من الكويت رئيساً، وحسين القلاف من الكويت وسامر الحلواني من لبنان وريناتا روميو من إيطاليا، ما أضفى على المسابقة طابعاً احترافياً في اختيار الصور الفائزة.


وشهدت البطولة مستويات فنية متقدمة تعكس تطور مهارات المشاركين واهتمامهم بتفاصيل الصورة والإبداع في التقاط لحظات استثنائية.


وثمن الاتحاد الملكي الأردني للرياضات البحرية جهود الجهات الرسمية والأجهزة الأمنية والشركات التي ساهمت في نجاح البطولة وعلى رأسها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ممثلة بمحمية العقبة البحرية، ومحافظة العقبة والقوة البحرية الملكية والدفاع المدني ومدينة الأمير حمزة للشباب.
وكانت النتائج النهائية للبطولة كما يلي:


فئة: Macro Category
المركز الأول: يـزن السعد
المركز الثاني: محمد القطاونة
المركز الثالث: عبدالسلام بني خالد
فئة: Wide Angle Without diver
المركز الأول: يــزن السعد
المركز الثاني: محمد القطاونة
المركز الثالث: عبدالسلام بني خالد
فئة: Wide Angle With diver
المركز الأول: عمر المومني
المركز الثاني: يزن السعد
المركز الثالث: محمد القطاونة
فئة: Theme Category
المركز الأول: محمد القطاونة
المركز الثاني: يزن السعد
المركز الثالث: عبدالسلام بني خالد
فئة: Creative Category
المركز الأول: ليــنا عبدالله
المركز الثاني: عمر المومني
المركز الثالث: رعد رابيه.

