ختام بطولة المملكة للتصوير تحت الماء
وجرى في ختام البطولة إعلان النتائج الرسمية وتتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، وأدار البطولة الحكام الفنيون المحليون موفق أبو عنزة وأحمد الحوامدة وحمزة نجادات، بالإضافة لحكام (الجوري/الصور) مهدي بن حيدر من الكويت رئيساً، وحسين القلاف من الكويت وسامر الحلواني من لبنان وريناتا روميو من إيطاليا، ما أضفى على المسابقة طابعاً احترافياً في اختيار الصور الفائزة.
وشهدت البطولة مستويات فنية متقدمة تعكس تطور مهارات المشاركين واهتمامهم بتفاصيل الصورة والإبداع في التقاط لحظات استثنائية.
وثمن الاتحاد الملكي الأردني للرياضات البحرية جهود الجهات الرسمية والأجهزة الأمنية والشركات التي ساهمت في نجاح البطولة وعلى رأسها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ممثلة بمحمية العقبة البحرية، ومحافظة العقبة والقوة البحرية الملكية والدفاع المدني ومدينة الأمير حمزة للشباب.
وكانت النتائج النهائية للبطولة كما يلي:
فئة: Macro Category
المركز الأول: يـزن السعد
المركز الثاني: محمد القطاونة
المركز الثالث: عبدالسلام بني خالد
فئة: Wide Angle Without diver
المركز الأول: يــزن السعد
المركز الثاني: محمد القطاونة
المركز الثالث: عبدالسلام بني خالد
فئة: Wide Angle With diver
المركز الأول: عمر المومني
المركز الثاني: يزن السعد
المركز الثالث: محمد القطاونة
فئة: Theme Category
المركز الأول: محمد القطاونة
المركز الثاني: يزن السعد
المركز الثالث: عبدالسلام بني خالد
فئة: Creative Category
المركز الأول: ليــنا عبدالله
المركز الثاني: عمر المومني
المركز الثالث: رعد رابيه.
