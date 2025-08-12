استشارة ذكية ونتيجة خطيرة.. رجل يصاب بتسمم نادر بعد نصيحة تشات جي بي تي

MENAFN - Al-Bayan) ">حذرت دورية طبية أمريكية من أخطار الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي للحصول على معلومات صحية، وذلك بعد إصابة رجل بحالة نادرة عقب تفاعله مع روبوت المحادثة "شات جي بي تي" بشأن إزالة ملح الطعام من نظامه الغذائي.

وأفاد مقال نُشر في مجلة "أنالس أوف إنترنال ميديسن" أن رجلاً يبلغ من العمر 60 عاماً أصيب بـ"التسمم بالبروميد"، وهي حالة معروفة في أوائل القرن العشرين يُعتقد أنها كانت مسؤولة عن قرابة واحد من كل عشرة حالات دخول إلى المستشفيات النفسية في ذلك الوقت.

وقال المريض للأطباء إنه بعد قراءته عن الآثار السلبية لكلوريد الصوديوم (ملح الطعام)، استشار "تشات جي بي تي" حول كيفية إزالة الكلوريد من نظامه الغذائي، فبدأ خلال ثلاثة أشهر في تناول بروميد الصوديوم، رغم أنه كان يعلم أن "الكلوريد يمكن استبداله بالبروميد لأغراض أخرى، مثل التنظيف". يُذكر أن بروميد الصوديوم كان يُستخدم كمهدّئ في أوائل القرن العشرين.

وأوضح فريق الباحثين من جامعة واشنطن في سياتل أن هذه الحالة تسلّط الضوء على كيف يمكن لاستخدام الذكاء الاصطناعي أن يساهم في تطور حالات مرضية خطيرة يمكن الوقاية منها. وأضافوا أنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى سجل محادثة المريض مع "تشات جي بي تي"، وبالتالي لم يتأكدوا من النصيحة التي تلقاها.

لكن عند تجربة الباحثين لسؤال "تشات جي بي تي" عن بدائل الكلوريد، تضمّن الرد بالفعل ذكر البروميد، دون تقديم تحذير صحي محدد أو الاستفسار عن سبب طلب هذه المعلومة، كما كان من المفترض أن يفعل طبيب مختص.

وحذر المؤلفون من أن "تشات جي بي تي" وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الأخرى قد "تولّد معلومات علمية غير دقيقة، وتفتقر إلى النقاش النقدي، وقد تؤدي في النهاية إلى انتشار المعلومات المضللة".

"أوبن إيه آي" الشركة المطوّرة لـ "شات جي بي تي"، لم تُعلّق بعد على الحادثة، لكنها كانت قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تحديث كبير للنموذج (GPT-5)، مؤكدة أنه سيكون أفضل في الإجابة عن الأسئلة الصحية وأكثر قدرة على التحذير من المخاطر المحتملة، مع التأكيد في الوقت نفسه على أنه لا يُعد بديلاً عن الاستشارة الطبية المتخصصة.

وأشار المقال، الذي نُشر قبل إطلاق GPT-5، إلى أن المريض يبدو أنه استخدم نسخة سابقة من "تشات جي بي تي". ورغم إقرار الباحثين بأن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون جسراً بين العلماء والجمهور، إلا أنهم اعتبروا أنه يحمل خطر تقديم معلومات منزوعة من سياقها، وأنه من غير المرجح أن يقترح طبيب مختص استبدال ملح الطعام ببروميد الصوديوم.

وشدد الأطباء على أن على الممارسين الصحيين طرح أسئلة على المرضى حول مصادر حصولهم على المعلومات، بما في ذلك ما إذا كانوا قد لجأوا إلى الذكاء الاصطناعي.

وكان المريض قد حضر إلى المستشفى مدعياً أن جاره ربما يسمّمه، كما ذكر أنه يخضع لقيود غذائية متعددة. ورغم شعوره بالعطش الشديد، رفض شرب الماء المقدم له بدافع الشك. وحاول الهروب من المستشفى خلال 24 ساعة من دخوله، وبعد اتخاذ إجراءات إلزامية لعلاجه، تم تشخيص إصابته بالذهان.

وبعد استقرار حالته، أبلغ عن أعراض أخرى مرتبطة بالتسمم بالبروميد، مثل حب الشباب في الوجه، والعطش المفرط، والأرق.