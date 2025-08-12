الإمارات غداً.. طقس صحو إلى غائم جزئياً

الإمارات غداً.. طقس صحو إلى غائم جزئياً
الرياح: جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.
الخليج العربي: خفيف الموج.
فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:09والمد الثاني عند الساعة 03:45
الجزر الأول عند 09:37 والجزر الثاني عند الساعة 21:48
بحر عمان: خفيف الموج.
فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:11والمد الثاني عند الساعة 01:03
الجزر الأول عند الساعة 18:43والجزر الثاني عند الساعة 06:32
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:
العظمى الصغرى العظمى الصغرى
أبوظبي 42 31 70 20
دبي 39 31 75 40
الشارقة 40 31 70 30
عجمان 41 32 75 40
أم القيوين 42 28 70 35
رأس الخيمة 41 30 70 30
الفجيرة 46 35 80 25
العـين 44 30 50 15
ليوا 47 33 50 15
الرويس 41 30 45 20
السلع 46 30 50 20
دلـمـا 42 33 75 35
طنب الكبرى / الصغرى 38 33 80 40
أبو موسى 38 32 80 50
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
ترامب يعتزم نقل المشردين بعيداً عن العاصمة واشنطن
هل طلب كريستيانو رونالدو الزواج من جورجينا؟
الحكومة الإسبانية تطالب بالغاء حظر الاحتفالات الإسلامية
عبارة على حائط المبكى تشعل الغضب في الكيان
زيلينسكي: التنازلات لن تقنع روسيا بوقف الأعمال القتالية
أظافر 'البولكا دوت'.. صيحة المانيكير الكلاسيكي لصيف هذا العام