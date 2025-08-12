  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الإمارات غداً.. طقس صحو إلى غائم جزئياً

2025-08-12 10:08:38
(MENAFN- Al-Bayan) ">توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً شرقاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.

الرياح: جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي: خفيف الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:09والمد الثاني عند الساعة 03:45

الجزر الأول عند 09:37 والجزر الثاني عند الساعة 21:48

بحر عمان: خفيف الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:11والمد الثاني عند الساعة 01:03

الجزر الأول عند الساعة 18:43والجزر الثاني عند الساعة 06:32

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

العظمى الصغرى العظمى الصغرى

أبوظبي 42 31 70 20

دبي 39 31 75 40

الشارقة 40 31 70 30

عجمان 41 32 75 40

أم القيوين 42 28 70 35

رأس الخيمة 41 30 70 30

الفجيرة 46 35 80 25

العـين 44 30 50 15

ليوا 47 33 50 15

الرويس 41 30 45 20

السلع 46 30 50 20

دلـمـا 42 33 75 35

طنب الكبرى / الصغرى 38 33 80 40

أبو موسى 38 32 80 50

