الملك يحذر من خطورة الخطة الإسرائيلية لترسيخ احتلال غزة

الملك يحذر من خطورة الخطة الإسرائيلية لترسيخ احتلال غزة
وأكد جلالة الملك، خلال اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين البلدين الشقيقين، لا سيما في المجال الاقتصادي، بما يحقق المصالح المشتركة.
وبالحديث عن المستجدات في المنطقة، أعاد جلالته التأكيد، بحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، على ضرورة الوقف الفوري للحرب على غزة، وضمان تدفق المساعدات الكافية للحد من معاناة الأهالي.
وأشاد جلالة الملك بجهود الشقيقة مصر، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لنصرة الأشقاء الفلسطينيين.
وحذر جلالته من خطورة خطة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر – الكابينت لترسيخ احتلال غزة وتوسيع السيطرة العسكرية عليها، مؤكدا رفض محاولات تهجير الفلسطينيين بغزة والضفة الغربية أو ضم الأراضي.
