الملك يحذر من خطورة الخطة الإسرائيلية لترسيخ احتلال غزة

2025-08-12 10:08:28
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، الذي ترأس وفد بلاده في اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة في عمان.


وأكد جلالة الملك، خلال اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين البلدين الشقيقين، لا سيما في المجال الاقتصادي، بما يحقق المصالح المشتركة.


وبالحديث عن المستجدات في المنطقة، أعاد جلالته التأكيد، بحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، على ضرورة الوقف الفوري للحرب على غزة، وضمان تدفق المساعدات الكافية للحد من معاناة الأهالي.
وأشاد جلالة الملك بجهود الشقيقة مصر، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لنصرة الأشقاء الفلسطينيين.


وحذر جلالته من خطورة خطة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر – الكابينت لترسيخ احتلال غزة وتوسيع السيطرة العسكرية عليها، مؤكدا رفض محاولات تهجير الفلسطينيين بغزة والضفة الغربية أو ضم الأراضي.

