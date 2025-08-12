  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الأمن العام : كوادر الإطفاء تخمد حريق محول كهرباء بالصبيحي

2025-08-12 10:08:27
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني البلقاء تعاملت مع حريق محول كهرباء في منطقة الصبيحي وتمكنت من إخماده ، دون إصابات تذكر.

