الأمن العام : كوادر الإطفاء تخمد حريق محول كهرباء بالصبيحي

الأمن العام : كوادر الإطفاء تخمد حريق محول كهرباء بالصبيحي
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني البلقاء تعاملت مع حريق محول كهرباء في منطقة الصبيحي وتمكنت من إخماده ، دون إصابات تذكر.
