إعادة محطة تحويل الصبيحي للخدمة

2025-08-12 10:08:25
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت شركة الكهرباء الوطنية إعادة محطة تحويل الصبيحي للخدمة بعد ساعة واحدة من نشوب حريق في احد المحولات، وإعادة تزويد الكهرباء للمشتركين.
وكان قد نشب حريق ضخم في المحطة بسبب زيادة الحمل الكهربائي دون إصابات تذكر .


MENAFN12082025000208011052ID1109918120

