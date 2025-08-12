  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
ليومي الأربعاء والخميس.. إعلان صادر عن إدارة الترخيص

2025-08-12 10:08:24
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نوهت إدارة ترخيص السّواقين والمركبات إلى تعديل ساعات العمل في محطّات الترخيص المسائية ليومي الأربعاء والخميس 13-14/ 8 ليكون من الساعة الخامسة ولغاية الثامنة مساءً على أن تعود توقيتات العمل لطبيعتها بداية الأسبوع القادم.

