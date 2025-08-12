الملك يؤكد خلال لقائه بوزير الخارجية السوري وقوف الأردن إلى جانب السوريين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عقد جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، لقاءين منفصلين مع وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، والمبعوث الأميركي الخاص لسوريا وسفير الولايات المتحدة لدى تركيا توماس باراك، لبحث مستجدات الأوضاع في سوريا.



وأكد جلالته، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء السوريين في جهودهم للحفاظ على أمن بلدهم واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه، مشيرا إلى أهمية دور واشنطن في دعم عملية إعادة بناء سوريا، بما يحفظ حقوق الشعب السوري بكل مكوناته.



وأشار جلالة الملك إلى استعداد الأردن لتقديم الخبرات في كل المجالات بما يسهم في تطوير عمل المؤسسات في سوريا وتعزيز الكفاءات فيها، لافتا إلى ضرورة تكثيف التعاون، لا سيما في مكافحة الإرهاب ومنع تهريب الأسلحة والمخدرات.

وشارك المسؤولان في اجتماع أردني-سوري-أميركي مشترك لبحث الأوضاع في سوريا وسبل دعم عملية إعادة بنائها بمشاركة ممثلين عن المؤسسات المعنية في الدول الثلاث، استكمالا لمباحثات استضافتها عمّان الشهر الماضي.