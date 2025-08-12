  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
غريب في دمه: سيرة ظلّ لم يكتمل

2025-08-12 10:08:19
(MENAFN- Amman Net) يقدّم إبراهيم ناصر في روايته "ظلال على شرفة المجهول" نصًا مركّب البنية، يشتبك فيه البعد الوجودي مع البنية الاجتماعية، ويغوص في سؤال الهوية عبر شخصية "صابر"، العائد من غربته الطويلة ليبحث عن اسمه، لا في الوثائق، بل في عين أبيه، وعن جذره، لا في السجلات، بل في ذاكرة الأم، وعن ذاته، لا في المكان، بل في المدى الرحب للغياب والحنين. منذ العبارة الافتتاحية في الإهداء: "إلى الأحياء منهم... وإلى من رحلوا", تتضح استراتيجية النص في المراهنة على الذاكرة باعتبارها أكثر صدقًا من السجلات، وعلى الغياب بوصفه شكلًا آخر من الحضور، وعلى الحنين باعتباره القوة الوحيدة القادرة على إعادة صياغة الزمن.
يختار الكاتب أن يضع القارئ منذ الصفحات الأولى أمام رمز "البيت الكبير"، ببابه الضخم الذي لا يُفتح إلا بعلم الفرحان. البيت هنا ليس بناءً ماديًا فحسب، بل منظومة اجتماعية وقَبَلية مغلقة، تمارس سلطتها خارج القانون المكتوب، متحكمةً في شرعية الأسماء، وحدود الانتماء، بل وفي مصائر الأفراد. إنه مرآة لمجتمع يحتكر مفاتيح الاعتراف، ويستثمر سلطة النسب لإقصاء المختلف. ويأتي صابر ليقف على شرفة هذا البيت، لا ليدخله، بل ليتأمل مجهوله الممتد، معلنًا أن العودة ليست إلى الجغرافيا، بل إلى الحفرة العميقة في الوعي، حيث السؤال عن الأصل يتحوّل إلى سؤال عن المعنى.
تستند الرواية في بناء مشاهدها على لغة شعرية عالية الكثافة، تُسخَّر فيها الصور المجازية لا للزخرفة، بل لتجسيد ما لا يقال مباشرة. حين يلتقي صابر بأبيه، لا يُسرد الحدث كوقائع جامدة، بل كصورة حسية: "كأنهما قطرتا ماء انبثقتا من بسمة السماء... وراحتا تدوران على محيط دائرة". الدائرة هنا ليست مجرد شكل هندسي، بل رمز متكرر في النص للدلالة على الزمن المغلق، والمصير المعاد، والجرح الذي لا ينتهي. وفي مشهد آخر: "رائحة الغياب تنبض من الجدران، والستائر ترفرف كأنها ترفض إعلان الرحيل"، يتحول المكان إلى كائن حي، مشبع بالحنين والرفض، وكأن البيت نفسه يشارك في الصراع الرمزي.
يتصاعد التوتر السردي حين يموت الأب قبل أن يمنح ابنه كلمة الاعتراف. في لحظات النزاع الأخير، يخاطبه صابر: "لم آتِ لأحاسبك يا أبي... عدتُ لأعلن وجودي". لكن الكلمة المنتظَرة لا تأتي، ويُترك الفراغ ليملأ المشهد. العم عبد الله يلخص المأساة: "كان شجاعًا فقط في البكاء أمام صورتك... ومن يُنكر نسبه خشية العار، فقد كفر بالعدل الإلهي". هنا تتحوّل الرواية إلى محاكمة ضمنية لمجتمع يتعامل مع النسب كأداة سلطة، ومع الإنسان كملحق بالاسم لا ككائن قائم بذاته.
من الناحية البنيوية، تبني الرواية زمنها على حركة دائرية، حيث العودة إلى الماضي لا تقود إلى الحسم، بل إلى إعادة طرح الأسئلة بصيغ جديدة. عودة صابر لا تحقق اندماجًا، بل تكشف المزيد من الصمت والإنكار. ويصف نفسه: "لم أرَ صورتي في المرآة طوال غربتي". وحين يراها أخيرًا، لا يرى رجلًا بقدر ما يرى جرحًا مفتوحًا. هذه الثنائية بين الصورة والجرح تضع القارئ أمام هوية لا تتشكل بالاعتراف الخارجي، بل بالمواجهة الداخلية.
تتأسس البنية الرمزية في الرواية على أربعة محاور كبرى تشتغل بوصفها أعمدة للمعنى، وهي: الظل، الدائرة، المرآة، الصحراء.
الظل هو المعادل الموضوعي لحالة صابر الوجودية؛ كائن حاضر غائب، موجود بلا اعتراف، وابن بلا جذور معلنة. وظيفته في النص مزدوجة: كشف هشاشة الاعتراف الاجتماعي، وإبراز قدرة الفرد على خلق هوية بديلة.
أما الدائرة فهي البنية الإيقاعية التي تحكم الزمن السردي، إذ تتكرر كصورة بصرية ومجازية للدوران في الفراغ، لزمن لا ينكسر، ولماضٍ يعيد نفسه بأشكال جديدة. كل عودة لصابر هي حركة داخل دائرة أكبر، لا خروج منها إلا بتغيير نقطة البدء.
المرآة تمثل المسافة بين الذات وصورتها؛ فهي تغيب حين يكون البطل في اغترابه الخارجي، وتنكسر حين يحاول المواجهة، لكنها تعكس في النهاية صورة رجل تشكل بالجرح. إنها رمز الإدراك الذاتي، لكنها أيضًا أداة قاسية للمساءلة.
أما الصحراء فتعمل كفضاء للتحرر وإعادة التكوين، فضاء مفتوح بلا جدران ولا أبواب، يتيح لصابر أن يغرس جذره بيديه بعيدًا عن قيد النسب. حضورها في الخاتمة ليس تبديلًا للمكان فقط، بل إعلان عن تحول في فلسفة الانتماء، من الوراثة إلى الفعل، ومن الانغلاق إلى الاتساع.
الموت في النص ليس خاتمة، بل عقدة تفتح على أسئلة أكبر: في مشهد الجنازة، "الناس يمشون في دوائر لا تكتمل، كأنما يبحثون عن لغة مناسبة للدموع". الطقس الاجتماعي للموت هنا يكشف عن برودة المشاعر وزيف الطقوس، إذ تتحوّل الجنازة إلى ساحة مراقبة وتقييم أكثر منها لحظة وداع. هذا التوظيف للطقس الجنائزي يفضح كيف يمكن للعرف الاجتماعي أن يبتلع المشاعر الحقيقية، ويستبدلها بإيماءات شكلية.
أما على مستوى الشخصيات، فقد رسمها الكاتب بوظائف دقيقة في خدمة الفكرة المركزية:
. الأب (ممدّ) يمثل السلطة الخائفة، القادرة على الحسم مع الغرباء، العاجزة عن مواجهة ذاتها مع الأبناء.
. الأم ظل الحنان الممنوع، الحضور الدافئ المغيَّب قسرًا.
. العم عبد الله هو الحكمة المؤجلة، الذي يتكلم حين لا ينفع الكلام، لكنه يفتح باب التأويل الديني والأخلاقي.
. نُهى وابنة العم تمثلان الصفاء الذي لا يكتمل، علاقات محتملة لكنها تصطدم بحدود الانتماء.
. مريم، في الجزء الأخير، هي تجسيد للهشاشة الأنثوية في الغربة، إذ تقول: "لم أشعر بالراحة منذ قدومنا إلى زيزيا. الصحراء جافة كأنها تهبّ من داخلي".
ينقلنا السرد في النهاية إلى الصحراء، حيث زيزيا تتحول إلى فضاء بديل، لا تحكمه شروط النسب، بل إيقاع الطبيعة. هناك يبدأ صابر حياة جديدة، كمن قُذف من مدن مغلقة إلى فضاء مفتوح تحمله الرياح من كثيب إلى آخر. في هذا الفضاء يولد مسعود، الابن الذي يمثل الجذر الجديد الذي قرر صابر أن يغرسه بنفسه. حتى مشهد الرضاعة يحمل دلالات عميقة: الطفل يرفض صدر أمه البيولوجية ويقبل الرضاعة من نساء أخريات، وكأنه يعلن أن الانتماء ليس معطى بيولوجيًا، بل بناء اجتماعي-عاطفي.
تغلق الرواية على جملة مكثفة الدلالة: "أنا لست منكم... لكنني لست غريبًا". هذه الخاتمة تنقل البطل من موقع المفعول به إلى موقع الفاعل، من انتظار الاعتراف إلى منحه لنفسه، من سؤال الانتماء إلى ممارسة الفعل المؤسِّس له.
يمكن القول إن "ظلال على شرفة المجهول" تتجاوز موضوع مجهولي النسب لتصبح نصًا عن كل من أنكرهم المجتمع أو لفظتهم ذاكرتهم. هي حكاية ظلٍّ وقف طويلًا على تخوم الضوء، ثم قرر أن يدخل إلى النور وحده، دون انتظار إذن أو مصادقة. النص مشغول بحرفية عالية في تشكيل الزمن والمكان، وبناء الرموز (البيت، الدائرة، الظل، المرآة، الصحراء)، وتوظيف المجاز كأداة كشف، لا كإطار جمالي فقط. وهو بذلك يمنح القارئ تجربة قراءة بطيئة، تستدعي التأمل، وتفرض على الذاكرة أن تحتفظ بصوت هذا الظل الذي صنع دفأه بنفسه.

