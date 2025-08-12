جهود متواصلة لوقف حرب الإبادة في غزة.. الشيخ يُطلع قيادة فتح على آخر التطورات

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله- PNN - أطلع نائب رئيس دولة فلسطين، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، أعضاء من المجلس الثوري لحركة "فتح" على الجهود السياسية والدبلوماسية التي تبذلها القيادة الفلسطينية على المستويين الدولي والإقليمي، لوقف حرب الإبادة، واغاثة شعبنا من حرب التجويع التي يمارسها الاحتلال في قطاع غزة.

وتطرّق الشيخ، خلال الاجتماع، الذي عقد اليوم الثلاثاء، للمتواجدين من أعضاء المجلس الثوري، إلى المساعي الحثيثة التي تبذل لإيصال المساعدات الغذائية والطبية بشكل دائم، ودون ذرائع، او خطر يهدد حياة أبناء شعبنا.

ووضع الشيخ أعضاء "ثوري فتح" بصورة الاتصالات مع جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والمجتمع الدولي لوقف مخطط الاحتلال الرامي إلى تهجير أهلنا من قطاع غزة، ووقف نزيف الدماء، مشيرا إلى تقدير القيادة والشعب الفلسطيني الى مواقف دول العالم التي أعلنت عن نواياها الاعتراف بدولة بفلسطين الشهر القادم، وكذلك تثمين مواقف ودور المملكة العربية السعودية الرافضة لاي عملية سياسية، أو علاقات مع دولة الاحتلال، قبل تجسيد حل الدولتين على الأرض.

كما ناقش أعضاء المجلس العملية الجارية للتحضير لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، داعين الى توسيع اللجنة التحضيرية لتضم قطاعا أوسع من المجتمع المدني.

وأكد المجلس الدور المحوري لحركة "فتح" في قيادة المشروع الوطني، وضرورة قيادة عملية الإصلاح الداخلي، على أساس الاستحقاقات الوطنية، ويعزز الوحدة الوطنية، من خلال حوار وطني جامع لحماية شعبنا، ومشروعنا، وأرض دولة فلسطين المحتلة.

وطلب المجلس ضرورة الإسراع بعقد المؤتمر العام الثامن، لإقرار البرنامج السياسي والوطني على أساس ثوابت شعبنا، وحقه في تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس.