نقابة الصحفيين: تموز دامٍ باستشهاد 6 صحفيين و11 من أفراد عائلاتهم وسُجّلت 10 إصابات دامية

رام الله /PNN/ أكدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين مواصلةَ منظومة الاحتلال الإسرائيلي استهدافَ الحالة الصحفية العاملة في فلسطين بشكل عام، وفي قطاع غزة بشكل خاص، عبر سلسلة من الجرائم والاعتداءات والانتهاكات، حتى وصلت إلى حد الاستهداف بالصواريخ من الطائرات، وقذائف المدفعية، ورصاص البنادق الرشاشة.

وأصدرت لجنة الحريات التابعة للنقابة تقريرها الشهري الخاص برصد وتوثيق جرائم الاحتلال بحق الصحفيين في فلسطين لشهر تموز 2025، والذي برز فيه حجم النيران المرتفع الذي وجهه جيش الاحتلال إلى الطواقم الصحفية وعائلاتهم.

وجاء في التقرير أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام باغتيال ستة من الصحفيين، معظمهم في منازل نزحوا إليها أو في خيام بمراكز الإيواء. كما كان هناك عشرة من الزملاء مشاريعَ شهداء حين استُهدفوا وأصيبوا إصابات دامية بشظايا الصواريخ أو بطلقات نارية أثناء مهامهم الصحفية.

في حين ارتقى أحد عشر من أفراد عائلات الصحفيين من الدرجة الأولى - مثل الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الإخوة والأخوات - لا لسبب سوى أن“جريمتهم” الوحيدة كانت مهنة أبنائهم الإعلامية.

كما تم تدمير خمسة منازل للصحفيين خلال الشهر الماضي، وتعرض اثنان من الزملاء للاعتقال، في حين مثل أربعة منهم أمام المحاكم العسكرية الجائرة.

وأضاف التقرير أن منهجية احتجاز ومنع الطواقم من العمل تتصاعد، حيث تم رصد وتوثيق 26 حالة، تخللتها خمس حالات من مصادرة وتحطيم المعدات، وكذلك استهداف 14 حالة بقنابل الصوت والغاز. كما تعرض أربعة من الزملاء الصحفيين للضرب، وأربعة آخرون للتهديد والتحريض، في حين سُجلت حالات من اعتداء المستوطنين على الصحفيين.