في تصعيد خطير للاستيطان الاحتلال يحوّل بؤرتين إلى أحياء رسمية وسط الضفة

MENAFN - Palestine News Network ) الضفة الغريبة - PNN- قال رئيس الهيئة، إن سلطات الاحتلال صادقت على مجموعة من المخططات الهيكلية الكبيرة التي تهدف إلى إحداث عمليات توسعة ضخمة على مستوطنة "عيلي"، من أجل استكمال مخططات فصل وسط الضفة الغربية عن شمالها، من خلال التكتل الاستيطاني الممتد بين مستوطنتَيّ "شيلو"، و"عيلي".

كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، عن تحويل ممنهج لمجموعة من البؤر الاستيطانية الكبيرة حول مستوطنة "عيلي" المقامة على أراضي المواطنين في قرى الساوية واللبن وقريوت إلى احياء كبيرة تتبع المستوطنة.

وقال رئيس الهيئة الوزير مؤيد شعبان، إن سلطات الاحتلال صادقت في الفترة الماضية على مجموعة من المخططات الهيكلية الكبيرة التي تهدف إلى إحداث عمليات توسعة ضخمة على مستوطنة "عيلي"، من أجل استكمال مخططات فصل وسط الضفة الغربية عن شمالها، من خلال التكتل الاستيطاني الممتد بين مستوطنتَيّ "شيلو"، و"عيلي"، والبؤر المحيطة بهما، في المساحة الفاصلة بين محافظتي رام الله ونابلس.

وذكر شعبان أن سلطات الاحتلال أودعت في شهر تموز/ يوليو الماضي على مخطط هيكلي، يخصّ المستوطنة يحمل الرقم (7/ 237)، ويهدف لبناء 50 وحدة استيطانية جديدة على مساحة 8.6 دونم، بحيث يتموضع المخطط على مساحات متقطعة من الأراضي التي تتموضع عليها المستوطنة، في حين صادقت في الأيام القليلة الماضية على مخططين كبيرين الأول حمل الرقم (5/ 237) على مساحة تقدر بـ 638 دونما، بهدف بناء 650 وحدة استيطانية جديدة من أجل تسوية أوضاع بؤرة استيطانية كبيرة إلى الشرق من "عيلي".

(مخططات مستوطنة "عيلي")

وأضاف: "كذلك صادقت على المخطط (6/ 237)، والذي يهدف لبناء ما مجموعه 347 وحدة استيطانية جديدة على مساحة 383 دونما من أجل تسوية أوضاع بؤرة 'هيوفيل حاريم'، وتحويلها إلى حي يتبع للمستوطنة، ويحظى بكافة الامتيازات التي تخصصها حكومة الاحتلال للمشروع الاستيطاني، الذي يقضم الأراضي الفلسطينية.

ونوه إلى أن الجهات التخطيطية في إسرائيل، كانت قد درست في تموز/ يوليو الماضي 39 مخططا هيكليا لصالح مستوطنات الضفة الغربية، وأدخل حدود بلدية الاحتلال في القدس، بواقع 34 مخططا لمستوطنات الضفة، و5 مخططات لصالح مستعمرات داخل حدود بلدية الاحتلال في القدس.

وأشار إلى أن هذه الجهات، صادقت على 22 مخططا هيكليا لمستوطنات الضفة، وأودعت 12 مخططا بواقع المصادقة على بناء 4492 وحدة استتيطانية جديدة، وإيداع 1095 وحدة استيطانية جديدة على مساحة تقدر بـ 5268 دونما، في حين صادقت بلدية القدس على مخطط واحد وأودعت للمصادقة اللاحقة 4 مخططات تخص مستوطنات داخل حدود بلدية الاحتلال في القدس، بواقع 260 وحدة استيطانية تم إيداعها ولم يتم المصادقة على أي وحدة استيطانية جديدة، كان ذلك على مساحة تقدر بـ46 دونما من أراضي الأهالي.

وأكد شعبان أن سلطات الاحتلال ماضية في فرض الوقائع على الجغرافية الفلسطينية، التي من شأنها أن تعمل على تمزيق الأرض الفلسطينية، وفرض منظومة المعازل، من أجل إعدام إمكانية قيام دولة فلسطينية في المستقبل.

وشدد على أن ما تفعله دولة الاحتلال على الأرض من مخالفات جسيمة لأبسط قواعد حقوق الإنسان، لا يعتدي على مقدرات الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف وحسب، بل يمعن في اعتدائه على قرارات المجتمع الدولي ومقررات الأمم المتحدة والمواقف القانونية المعلنة بالخصوص.