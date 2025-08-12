برلمان نيوزيلندا يبعد نائبة طالبت بمعاقبة إسرائيل على جرائمها بغزة

برلمان نيوزيلندا يبعد نائبة طالبت بمعاقبة إسرائيل على جرائمها بغزة
وفقا لـ"إذاعة نيوزيلندا" الرسمية، الثلاثاء، عُقدت جلسة في البرلمان عقب إعلان الحكومة نيتها بحث مسألة الاعتراف بدولة فلسطين في أيلول/ سبتمبر المقبل.
وخلال كلمتها في الجلسة، أكدت سواربريك وجود العديد من الأدلة على أن ما يحدث حالياً في غزة، وما حدث لعقود، هو "تطهير عرقي وإبادة جماعية".
وقالت: "هذه الحكومة تنوي الاعتراف بدولة واحدة فقط من الدولتين اللتين تنضويان تحت مبدأ حل الدولتين".
وأبدت عدم رضاها عن الخطوة التي اتخذتها نيوزيلندا حتى الآن، والمتمثلة في "مجرد بدء النظر في إمكانية الاعتراف بدولة فلسطين".
وشددت السياسية النيوزلندية المعارضة على أن حقوق الإنسان "لا ينبغي أن تكون مشروطة".
وأضافت: "أكرر دعوتي الحكومة لفرض عقوبات على إسرائيل بسبب جرائم الحرب التي ترتكبها" بحق الفلسطينيين.
وعقب ذلك، اعترض رئيس البرلمان جيري براونلي على خطاب سواربريك، قائلاً: "من غير المقبول إطلاقاً استخدام هذه الكلمات. تراجعي عنها واعتذري".
وبعد رفض سواربريك، قرر براونلي إبعاد النائبة سواربريك عن جلسات البرلمان حتى نهاية الأسبوع الجاري.
وقال براونلي لاحقا إن سواربريك قد تعود إلى البرلمان غدا الأربعاء إذا تراجعت عن تصريحاتها واعتذرت، مضيفاً أنه إذا لم تفعل ذلك فلن يتم التسامح مع لغتها.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
ترامب يعتزم نقل المشردين بعيداً عن العاصمة واشنطن
هل طلب كريستيانو رونالدو الزواج من جورجينا؟
الحكومة الإسبانية تطالب بالغاء حظر الاحتفالات الإسلامية
عبارة على حائط المبكى تشعل الغضب في الكيان
زيلينسكي: التنازلات لن تقنع روسيا بوقف الأعمال القتالية
أظافر 'البولكا دوت'.. صيحة المانيكير الكلاسيكي لصيف هذا العام