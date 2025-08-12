أبو هولي يناقش مع مديرة عمليات الأونروا في لبنان أوضاع اللاجئين الفلسطينيين بالمخيمات

MENAFN - Palestine News Network ) بيروت - PNN - بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي اليوم الثلاثاء مع مديرة عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في لبنان دوروثي كلاوس أوضاع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات اللبنانية، واللاجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا الى لبنان.

ووضع أبو هولي دوروثي كلاوس، خلال اللقاء الذي عقد بمقر "الأونروا"، في العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الثلاثاء، في صورة تطورات الأزمة المالية التي تواجه "الأونروا"، والتحديات التشغيلية الناجمة عنها، وانعكاسها على تدخلاتها الطارئة لتلبية احتياجات اللاجئين الإنسانية.

وأكد أهمية استمرار عمل "الأونروا"، في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في لبنان، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة، كجزء من التزام المجتمع الدولي تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وفق التفويض الممنوح لها.

وتطرق أبو هولي خلال اللقاء الى أوضاع اللاجئين في المخيمات الفلسطينية في لبنان، والتي وصفها بالصعبة والخطيرة، في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة التي بلغت 85%، ونقص الخدمات الصحية والاغاثية، وعدم توفر فرص العمل لهم.

ودعا الأونروا الى زيادة وتحسين مساعداتها الغذائية والنقدية المقدمة للاجئين الفلسطينيين في لبنان؛ لتغطية احتياجاتهم ومتطلباتهم الأساسية للعيش الكريم.

وأعرب أبو هولي عن رفضه للجوء "الأونروا" الى وقف مساعداتها النقدية التي كانت قد أقرتها مؤخراً للاجئين الفلسطينيين في لبنان واللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا من سوريا، او اللجوء الى تخفيض اعداد المستفيدين من المساعدات، وتخفيض قيمتها النقدية، نتيجة عدم توفر الاموال اللازمة لتغطيتها، داعيا الى التحرك على كافة المستويات، لتأمين التمويل والاستمرار في تقديم خدماتها الاساسية والطارئة دون تقليص.

وتابع: نظرا لمعدلات الفقر المرتفعة جدا، فإن 80% من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان غير قادرين على تحمل تكاليف خدمات القطاع الصحي الخاص، وهذا يؤثر بشكل أكبر على 50,000 لاجئ فلسطيني يعتمدون على تحويلات المستشفيات التي تقدمها "الأونروا"، من ضمنهم 600 مريض بالسرطان باتت حياتهم مهددة، لعدم قدرتهم على تحمل تكاليف الأدوية الحيوية، خاصة أن القطاع الصحي العام ليس مفتوحا أمام اللاجئين الفلسطينيين.

وطالب أبو هولي "الأونروا" في لبنان بإعادة النظر في بعض الإجراءات التي اتخذتها إدارتها دون مراعاة للظروف المحيطة بمجتمع اللاجئين في لبنان، بشأن الخدمات الصحية والاستشفاء، داعيا العودة إلى نظام الاستشفاء والطبابة لعام 2015، والاستمرار بتقديم الخدمات الاستشفائية للاجئين في لبنان دون تحميلهم أية أعباء مالية إضافية، وزيادة نسب التغطية للحالات المرضية وتوسيع دائرة التعاقد مع المستشفيات الحكومية والخاصة.

كما طالب المانحين للاستجابة العاجلة لنداءات الطوارئ التي أطلقتها وكالة الغوث، والإسراع في تقديم تعهداتها المالية لدعم الميزانية الاعتيادية، لتغطية فجوة التمويل التي لا تزال تشكل عائقا أمام عملها، وتهدد بانهيار منظومة الحماية.

من جهتها، رحبت "دوروثي كلاوس" بمرسوم سيادة الرئيس محمود عباس بإعادة تشكيل اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان.

وتطرقت إلى خطورة الوضع المالي الذي تعاني منه "الاونروا"، وانعكاسه على الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، مؤكدة أن إدارتها تبذل جهوداً مكثفة لتحقيق الاستقرار المالي في ميزانية الوكالة للعام الجاري للاستمرار في خدماتها.

وأوضحت أن نسبة العجز في موازنة "الاونروا" المخصصة لمنطقة عملياتها في لبنان تزيد عن 50%، والذي دفع بإداراتها الى تقليص خدماتها الأساسية الصحية، والتعليمة، والاغاثية، وبعض الإجراءات التدبيرية الأخرى، لبعض برامجها الإغاثة والطارئة، مشيرة إلى أن دمج "مدرسة فلسطين" مع المدارس الأخرى مؤقت، إلى حين إيجاد حلول للازمة المالية التي تواجهها.

وقالت "إن الأزمة المالية ستنعكس بشكل مباشر على برنامج التعليم وعلى خطط توسعة الفصول الدراسية وان معالجة الزيادة الطلابية في الغرف الصفية (50 طالبا في الصف الدراسي) ستكون صعبة في ظل استمرار العجز المالي".

وأكدت أهمية تعزيز التعاون بين دائرة شؤون اللاجئين و"الأونروا" و"لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني" بشكل مباشر، من أجل النهوض بالقضايا الإنسانية والاجتماعية والصحية، كما أبدت استعدادها للتعاون مع دائرة شؤون اللاجئين من أجل إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه "الأونروا" وأزمتها المالية.