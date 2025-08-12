27 دولة في بيان مشترك: الوضع الإنساني في غزة بلغ مرحلة لا تُحتمل

MENAFN - Palestine News Network ) لندن- PNN - قالت بريطانيا وكندا وأستراليا وحلفاء أوروبيون اليوم الثلاثاء إن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وصلت إلى“مستويات لا يمكن تصورها” داعية إسرائيل إلى السماح بدخول المساعدات الى قطاع غزة.

وذكر وزراء خارجية الدول في بيان مشترك نشرته بريطانيا“تتكشف المجاعة أمام أعيننا. هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الجوع”.

وأضاف البيان“ندعو حكومة إسرائيل إلى السماح بدخول جميع شحنات المساعدات الدولية للمنظمات غير الحكومية وعدم عرقلة عمل الجهات الفاعلة الأساسية في قطاع المساعدات”.

ووقع على البيان 27 شريكا، بما في ذلك بريطانيا وأستراليا وكندا وفرنسا واليابان والاتحاد الأوروبي.