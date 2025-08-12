27 دولة في بيان مشترك: الوضع الإنساني في غزة بلغ مرحلة لا تُحتمل

27 دولة في بيان مشترك: الوضع الإنساني في غزة بلغ مرحلة لا تُحتمل
وذكر وزراء خارجية الدول في بيان مشترك نشرته بريطانيا“تتكشف المجاعة أمام أعيننا. هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الجوع”.
وأضاف البيان“ندعو حكومة إسرائيل إلى السماح بدخول جميع شحنات المساعدات الدولية للمنظمات غير الحكومية وعدم عرقلة عمل الجهات الفاعلة الأساسية في قطاع المساعدات”.
ووقع على البيان 27 شريكا، بما في ذلك بريطانيا وأستراليا وكندا وفرنسا واليابان والاتحاد الأوروبي.
