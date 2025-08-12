مجزرة الانتظار : الاحتلال يقتل 45 في غزة بينهم 9 خلال طلب المساعدات
واستهدفت الهجمات منازل بمدينة غزة وخياما تؤوي نازحين غربا ومنتظري مساعدات جنوب ووسط القطاع، وفق ما أوردته مصادر طبية وشهود عيان للأناضول.
وفي أحدث الهجمات، قُتل 7 فلسطينيين في غارتين إسرائيليتين، الأولى استهدفت تجمعا لمدنيين في منطقة المواصي غرب خان يونس جنوب القطاع، والثانية استهدفت خياما تؤوي ناحين في منطقة الصناعة غربي المدينة.
كما قُتل 6 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف تجمعين لمدنيين، الأول في سوق المغربي المكتظ بشارع الثلاثيني بمدينة غزة وأسفر عن مقتل 4، والثاني قرب مفترق العباس غرب المدينة وأسفر عن مقتل اثنين.
وقتل فلسطينيان في قصف إسرائيلي استهدف مركبة مدنية شرق المحافظة الوسطى.
وقبل ذلك، قتل 30 فلسطينيا بهجمات متفرقة على القطاع.
في مدينة غزة، قُتل 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة الحصري في حي الزيتون (جنوب شرق).
وقتل 4 فلسطينيين وفقد آخرون في قصف إسرائيل منزلا لعائلة النديم في "شارع النديم" بحي الزيتون.
وجنوب المدينة، قتل فلسطيني وفقد آخرون في قصف استهدف منزلا لعائلة سلمي غرب الكلية الجامعية.
واستهدفت آليات الجيش بقذيفة سطح منزل لعائلة الهبيل في منطقة "البلاخية" بمخيم الشاطئ الشمالي غرب مدينة غزة، دون الإبلاغ عن إصابات.
كما قُتل 7 فلسطينيين في غارتين إسرائيليتين، 4 منهم إثر قصف شقة سكنية في منطقة الصحابة بمدينة غزة، و3 باستهداف تجمع لمدنيين قرب بركة الشيخ رضوان شمال المدينة.
وفي المحافظة الوسطى، قتل 5 فلسطينيين بينهم طفل وأصيب 11 آخرون من منتظري المساعدات الأمريكية ـ الإسرائيلية بنيران الجيش الإسرائيلي قرب نقطة التوزيع في محيط محور نتساريم.
وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت تل أبيب منذ 27 مايو/ أيار الماضي تنفيذ خطة توزيع مساعدات عبر ما يعرف بـ"مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية"، وهي جهة مدعومة إسرائيليا وأمريكيا، لكنها مرفوضة أمميا.
ومنذ بدء هذه الآلية، وصل عدد الضحايا الفلسطينيين إلى ألف و807 قتلى، و13 ألفا و21 مصابا، جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار يوميا على منتظري المساعدات، بحسب معطيات وزارة الصحة بغزة الاثنين.
وأما جنوب القطاع، فقتل 5 فلسطينيين بينهم أب وأم وطفلاهما وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في حارة المجايدة بمنطقة المواصي غربي مدينة خان يونس.
كما قُتل 4 فلسطينيين من منتظري المساعدات الأمريكية برصاص الجيش الإسرائيلي قرب مركز التوزيع جنوب مدينة خان يونس.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و499 قتيلا و153 ألفا و575 مصابا من الفلسطينيين، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
ترامب يعتزم نقل المشردين بعيداً عن العاصمة واشنطن
هل طلب كريستيانو رونالدو الزواج من جورجينا؟
الحكومة الإسبانية تطالب بالغاء حظر الاحتفالات الإسلامية
عبارة على حائط المبكى تشعل الغضب في الكيان
زيلينسكي: التنازلات لن تقنع روسيا بوقف الأعمال القتالية
أظافر 'البولكا دوت'.. صيحة المانيكير الكلاسيكي لصيف هذا العام