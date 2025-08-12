مجزرة الانتظار : الاحتلال يقتل 45 في غزة بينهم 9 خلال طلب المساعدات

MENAFN - Palestine News Network ) غزة - PNN - قتل 45 فلسطينيا بينهم 9 من منتظري المساعدات وأصيب آخرون، الثلاثاء، في هجمات شنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، وسط مواصلته حرب الإبادة الجماعية منذ 22 شهرا.

واستهدفت الهجمات منازل بمدينة غزة وخياما تؤوي نازحين غربا ومنتظري مساعدات جنوب ووسط القطاع، وفق ما أوردته مصادر طبية وشهود عيان للأناضول.

وفي أحدث الهجمات، قُتل 7 فلسطينيين في غارتين إسرائيليتين، الأولى استهدفت تجمعا لمدنيين في منطقة المواصي غرب خان يونس جنوب القطاع، والثانية استهدفت خياما تؤوي ناحين في منطقة الصناعة غربي المدينة.

كما قُتل 6 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف تجمعين لمدنيين، الأول في سوق المغربي المكتظ بشارع الثلاثيني بمدينة غزة وأسفر عن مقتل 4، والثاني قرب مفترق العباس غرب المدينة وأسفر عن مقتل اثنين.

وقتل فلسطينيان في قصف إسرائيلي استهدف مركبة مدنية شرق المحافظة الوسطى.

وقبل ذلك، قتل 30 فلسطينيا بهجمات متفرقة على القطاع.

في مدينة غزة، قُتل 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة الحصري في حي الزيتون (جنوب شرق).

وقتل 4 فلسطينيين وفقد آخرون في قصف إسرائيل منزلا لعائلة النديم في "شارع النديم" بحي الزيتون.

وجنوب المدينة، قتل فلسطيني وفقد آخرون في قصف استهدف منزلا لعائلة سلمي غرب الكلية الجامعية.

واستهدفت آليات الجيش بقذيفة سطح منزل لعائلة الهبيل في منطقة "البلاخية" بمخيم الشاطئ الشمالي غرب مدينة غزة، دون الإبلاغ عن إصابات.

كما قُتل 7 فلسطينيين في غارتين إسرائيليتين، 4 منهم إثر قصف شقة سكنية في منطقة الصحابة بمدينة غزة، و3 باستهداف تجمع لمدنيين قرب بركة الشيخ رضوان شمال المدينة.

وفي المحافظة الوسطى، قتل 5 فلسطينيين بينهم طفل وأصيب 11 آخرون من منتظري المساعدات الأمريكية ـ الإسرائيلية بنيران الجيش الإسرائيلي قرب نقطة التوزيع في محيط محور نتساريم.

وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت تل أبيب منذ 27 مايو/ أيار الماضي تنفيذ خطة توزيع مساعدات عبر ما يعرف بـ"مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية"، وهي جهة مدعومة إسرائيليا وأمريكيا، لكنها مرفوضة أمميا.​​​​​​​

ومنذ بدء هذه الآلية، وصل عدد الضحايا الفلسطينيين إلى ألف و807 قتلى، و13 ألفا و21 مصابا، جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار يوميا على منتظري المساعدات، بحسب معطيات وزارة الصحة بغزة الاثنين.

وأما جنوب القطاع، فقتل 5 فلسطينيين بينهم أب وأم وطفلاهما وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في حارة المجايدة بمنطقة المواصي غربي مدينة خان يونس.

كما قُتل 4 فلسطينيين من منتظري المساعدات الأمريكية برصاص الجيش الإسرائيلي قرب مركز التوزيع جنوب مدينة خان يونس.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و499 قتيلا و153 ألفا و575 مصابا من الفلسطينيين، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.